От моделей к певиц: самые громкие романы актера Орландо Блума

13 января голливудский актер Орландо Блум празднует день рождения. Красавцу, в которого влюблены миллионы поклонниц, исполнилось 42. Благодаря своему успеху, харизме и популярности Орландо Блум не страдал от недостатка внимания от женщин, среди которых – знаменитые модели и певицы.

Британский актер, который мастерски примеряет роли защитника, пирата или романтического парня, в реальной жизни является ловеласом. После триумфальной роли в фильме "Властелин колец" Орландо Блум получил значительную популярность в мире и среди женщин. Затем актер крутил романы с известными красавицами. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие звезды влюблялись в обаятельного Орландо Блума.

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Кейт Босворт



Актриса Кейт Босворт / Instagram / @katebosworth

В 2002 году актер снялся в рекламе с эффектной блондинкой – Кейт Босворт. Совместная работа настолько сблизила актеров, что они начали встречаться. В комментарии журналистам счастливый Орландо Блум признался, что нашел девушку, которую с легкостью может назвать второй половинкой.

На публике пара выглядела действительно очень счастливо, а их романтические отношения стали эталоном для многих сторонников. Поэтому карьера Орландо Блума стремительно росла. Актер получил роль в "Пиратах Карибского моря", а также титул "Самого сексуального мужчины". В то же время Кейт снималась в своих проектах и соглашалась на участие в голливудских кинолентах.



Орландо Блум и Кейт Босворт / Of A Kind

Такая идиллия продлилась довольно долго: в начале 2005-го Орландо Блум и Кейт Босворт объявили о разрыве отношений. Пара призналась, что они остаются друзьями, поэтому никакой вражды не чувствуют друг к другу. В том же году актеры отправились в совместный отпуск, после чего окончательно разошлись.

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Миранда Керр



Миранда Керр / The Daily Telegraph

После развода Орландо Блума и Кейт Босворт немало людей воспринимали актера, как красивого ловеласа, который получил успех благодаря красоте. Поэтому он решил опровергнуть это мнение и заменил кинокарьеру на работу в театре. На сцене Орландо доказал, что имеет талант.

Впоследствии актер еще и стал семьянином. Красавицей, сумевшей повести зажигательного красавца к алтарю, была модель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр. В 2008 году пару впервые увидели вместе, а уже через 2 года влюбленные признались, что тайно поженились.

Такая новость взбудоражила весь мир. Уже в 2011 году Орландо Блум впервые стал отцом. Очаровательная Миранда родила сына, которого пара назвала Кристофером Флинном.



Миранда Керр и Орландо Блум / E! Online

И пока западные СМИ пророчили супругам долгую семейную идиллию, все происходило наоборот. Орландо Блум погрузился в работу и все меньше времени уделял сыну и жене. Это медленно разрушало отношения Орландо и Миранды. Хоть пара во время публичных выходов уверяла, что все в порядке, в 2013 году модель окончательно решила положить конец этому. Звезды объявили о разводе.

Кэти Перри



Певица Кэти Перри / People

С 2016 года Орландо Блум встречается со строптивой певицей Кэти Перри. Однако их роман далеко не идеален: звезды то расходились, то снова были замечены вместе. Такая нестабильность, по словам инсайдеров, в одно время надоела голливудскому красавцу, поэтому он вновь задумался о свадьбе.

Уже в 2018-м счастливая Кэти Перри призналась в прямом эфире шоу, что помолвлена. Чтобы не повторить предыдущие ошибки, Орландо часто сопровождает свою возлюбленную во время ее гастролей и много времени проводит с ней. Кроме этого, пара проводит время с сыном актера от первого брака.



Кэти Перри обручилась с Орландо Блумом / The Daily Mail

Стоит отметить, что Кейт, Миранда и Кэти – не единственные звезды, которые имели роман с Орландо Блумом. Зажигательному красавчику приписывали отношения с Умой Турман, Кирстен Данст, Сиенной Миллер, Джессикой Биль, Пенелопой Крус, Наоми Харрис и Дженнифер Энистон.