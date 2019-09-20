От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк

Микки Рурк – знаменитый американский актер, который ранее был популярным боксером. Наибольшую известность получил благодаря голливудским кинолентам. Важнейшие факты, которые вам нужно знать об актере – читайте в материале.

Родился актер 16 сентября 1952 года в Скенектади, штате Нью-Йорк. Отец его был ярым фанатом бейсбола, из-за чего назвал сына Микки в честь известного игрока Микки Мэнтлу.

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Когда мальчику было 6 лет – родители развелись. Мать переехала в Майами, где подавляющее большинство населения составляли афроамериканцы. Когда мать будущей знаменитости во второй раз вышла замуж, парень не воспринял отчима, поэтому уже в подростковом возрасте у него начали проявляться присущие ему черты – непокорность и неприятие авторитетов.

Микки Рурк в боксе

Рурк много времени проводил на улицах города, а круг общения состоял из сутенеров и наркодилеров. Жизнь в такой неблагоприятной социальной обстановке привела юношу на боксерский ринг.



Микки Рурк на ринге

Любительский бокс для Рурка был самой большой отрадой, он даже участвовал в 47 боях. Но после сильного сотрясения мозга на ринге был вынужден покинуть спортивную карьеру, после чего записался в актерскую студию. Ему пришлось много работать и отказывать себе в развлечениях, чтобы оплатить обучение.

Первая любовь к актерству в Рурка зародилась тогда, когда его друг пригласил будущую звезду Голливуда принять участие в постановке пьесы. Тогда актер с удовольствием сыграл роль, однако с большой серьезностью к актерству еще не подошел. Первый заработок юноши не был простым. Судьба приготовила ему тяжелую физическую работу и несколько лет в криминальной среде, в которой он продавал наркотики.

Актерская карьера Микки Рурка

С 1978 года Микки Рурк живет в Лос-Анджелесе, снимается в нескольких фильмах и получает главную роль в фильме "Дело пары Раут". А вот после съемок в знаменитом фильме "9 с половиной недель" актер становится настоящим секс-символом 80-х годов. Также значительную славу актеру принесла кинолента "Сердце ангела".



Микки Рурк в молодости

В период с 1991 по 1994 годы Рурк провел 8 боев, 6 из которых выиграл. Микки считали отличным бойцом. Спортсмен однажды даже оказался на обложке World Boxing Magazine. Впрочем, за свои достижения мужчина заплатил несколькими сотрясениями мозга, сломанным носом, скулой, рукой, нарушениями координации. Из-за такого большого количества травм Рурк перенес пластические операции, которые изменили его лицо. Фото актера до и после операции поражают фанатов до сих пор.



Микки Рурк до операции и после

В конце 90-х годов актер отказывается сниматься в фильме "Человек дождя", ведь не работает за гонорар меньше, чем 1 миллион долларов. Кинолента "Пуля" – последняя из тех, которая держала Рурка на пике карьеры. Все последующие фильмы уже не приносили такой популярности. В этот период Микки гаснет на фоне других актеров, из-за чего начинает сильно пить и даже употреблять наркотики.

В январе 2009 года впервые в своей карьере Микки Рурк был удостоен "Золотого глобуса" за лучшую роль в драме "Рестлер". За эту же работу через два месяца был номинирован на "Оскар", однако статуэтку так и не получил. Сам Микки назвал этот фильм лучшим в своей карьере.



Микки Рурк в фильме "Рестлер"

В 2014 году актер вернулся на ринг, где нокаутом победил американца Эллиота Сеймура. Бой проходил в Москве. В том же году украинские СМИ сообщили, что актер во время своего визита в Москву приобрел себе футболку с изображением российского президента и демонстративно надел ее у всех на глазах, заявив, что ему нравится Путин.

Личная жизнь Микки Рурка

В 1981 году Микки познакомился с молодой актрисой Деброй Фойер. Влюбленная пара долго не встречалась и быстро узаконила свои отношения. По словам актера, они оба были слишком молоды, поэтому брак в 1989 году распался.

На съемках фильма "Дикая орхидея" в 1990 году Микки встречает Кэрри Отис, на которой также женился. Однако и второй брак не был счастливым: супруги часто ссорились, а Микки поднимал на жену руку. После многочисленных скандалов мужчина возвращал любимую, однако в 1998 году супруги окончательно расстались. Детей у актера нет.



Микки Рурк и Кэрри Отис