От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир

Украинские девушки всегда привлекали внимание своей красотой и очарованием. Следовательно, для длинноногих и стройных красавиц наиболее популярной профессией всегда оставался моделинг. Однако эта профессия не слишком легкая, а требует титанического труда и много усилий. Кто из украинских моделей достиг успеха – читайте в нашем материале.

Украинские модели на мировых подиумах уже давно не является редкостью. Их работу оценивают самые известные мировые дизайнеры. С ними сотрудничают лучшие издания. Для нас мир моды – это лишь красивая картинка, однако, чтобы достичь невиданных высот, каждая из моделей выкладывается по максимуму. Мы расскажем вам о 5 моделях, которые вдохновляют и доказывают, что все возможно, если очень сильно во что-то верить и хотеть.

Алла Костромичева

Алла Костромичева – украинская модель, которая своим профессионализмом и плодотворным трудом покорила территорию фэшн-Олимпа. Родилась и выросла будущая модель в Севастополе. После школы закончила университет с красным дипломом, получив образование инженера медицинской электроники.

Начала модельную карьеру девушка довольно поздно, но об этом не жалеет. Возраст ей никак не помешал, а наоборот, стимулировал быстро ворваться в работу и завоевать благосклонность самых известных дизайнеров и фотографов.

Приглашение на участие в показах Алла получала еще когда была студенткой. На втором курсе она подписала контракт с одним из лучших агентств Милана "Why not", а на четвертом курсе уже отправилась в Париж, чтобы сотрудничать с модным домом Givenchy.



Модель Алла Костромичева

Каждый выход Костромичевой на подиум становился триумфальным. Она участвовала в таких показах, как Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Calvin Klein и тому подобные. Личный рекорд модели – 86 дефиле за месяц. Украинка – частый гость на обложках известных изданий: Vogue, L’officiel, Harper's Bazaar, Elle. По версии издания Models.com, Алла Костромичева входит в топ-50 самых востребованных моделей мира.



Алла Костромичева

В свое свободное время Алла увлекается разнообразными видами спорта.

Мне скучно заниматься чем-то одним, поэтому я чередую занятия пилатесом с игрой в теннис. Также я открыла для себя вейкборд. Этот вид спорта дает отличную нагрузку на все мышцы. Через полчаса после тренировки вы будете отлично себя чувствовать,

– рассказывает модель.

Также звезда фэшн-индустрии любит проводить свое свободное время за живописью, создавая непревзойденные картины. В 2013 году Алла открыла собственное модельное агентство "KModels". Несмотря на свой плотный график, она не любит стоять на месте, поэтому попробовала себя в роли телеведущей на шоу "Топ-модель по-украински", что сразу увенчалось успехом.



Алла Костромичева на шоу "Топ-модель по-украински" с коллегами и сыном

О семье звезда рассказывает мало, однако не держит в тайне. В 2015 году топ-модель родила сына Сальваторе. Живет с мужем и сыном и продолжает развивать карьеру в Нью-Йорке.

Для меня успех измеряется моим внутренним состоянием удовлетворенности. Я стараюсь быть более благодарна всему, что у меня есть. Разумеется, у меня есть семья, ребенок, успешная карьера, я живу в Нью-Йорке, но этого недостаточно, мне всегда нужно какое-то новое достижение, я всегда думаю о чём-то следующем,

– отметила Костромичева.

Алина Байкова

Алина Байкова – украинская модель, которая достигла мирового уровня в модельном бизнесе. Ее знает чуть ли не каждая американская звезда, так как Байкова не обходит звездные мероприятия.

Родилась девушка в Кропивницком. Учитывая трудную ситуацию в семье, девушка после школы подалась в официантки. Работа не приносила большого удовольствия, зато давала юной Алине хоть какие-то средства, которыми она оплачивала обучение. Девушка вспоминает, что на самом деле происходит из очень бедной семьи.

Через некоторое время сказка о Золушке увенчалась счастливым билетом в будущее. В кафе, где работала Алина, владелица заказала работникам униформу, поэтому попросила девушку пройтись, чтобы посмотреть, все ли хорошо "сидит". Она также была владелицей модельного агентства, поэтому моментально заметила в худенькой девочке потенциал.



Алина Байкова

Впоследствии Алина пошла в модельную школу, после чего на 3 месяца отправилась в Китай, а потом во Францию. Украинская девушка произвела на всех дизайнеров необычайное впечатление. Хрупкая и скромная Алина словно приворожила всех своим шармом и безупречной работой. Работа кипела настолько, что у девушки день был расписан по часам.

В Париже Алина работала с такими брендами, как Hermès и Zuhair Murad, в Милане – с Calvin Klein и Armani. С 2011 года модель участвовала в показах моды по всему миру: Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж и тому подобное.

Я очень мало сплю, потому что боюсь, что таким образом пропущу жизнь. Когда просыпаюсь – смотрю новости. Я интересуюсь политикой. Читаю Time, The Economist и The New York Times. Очень важно знать, что происходит в мире. Также я обязательно занимаюсь спортом: бокс, кикбоксинг, армейские тренировки, пробежка. А с 8 утра начинается полноценный рабочий день,

– заявила модель в одном из интервью.

Байкова успешна не только как топ-модель, но и как бизнесвумен. У девушки есть маленькое детище – цветочное приложение Alina's Flowers, через которое можно заказывать букеты цветов или же создавать их самому по желанию.

Девушку нередко можно увидеть в обществе маленьких деток из Африки, куда она постоянно ездит на волонтерских началах.

Сейчас Алина часто приезжает в Украину, несмотря на то, что проживает в Нью-Йорке. Ее можно заметить на каждой неделе моды Ukrainian Fashion Week, где девушка открывает показ украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.



Алина Бойкова на показе Gasanova

Снежана Онопко

Снежана Онопко – украинская модель, которая известна каждому, кто интересуется фэшн-индустрией. Ее рвением к труду и работой невозможно не восхищаться, так как Снежана попала в рейтинг "Топ-10 самых успешных моделей мира".

Читайте также: Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины

Спокойную и умиротворенную жизнь девушка проводила в Северодонецке, на Луганщине. Однако ее юность прошла далеко за пределами родного дома. В подростковом возрасте Снежана улетела в Японию покорять модные подиумы. Но жизнь не всегда встречает нас с широко открытыми объятиями, поэтому через некоторое время девушка вернулась в Украину.

В Украине по зову судьбы она встретилась с представителем модного агентства, который уговорил девушку отправиться с ним в Нью-Йорк. После работы с известным фотографом, Снежану заметил итальянский Vogue, который подарил украинской красавице обложку на журнале.



Снежана Онопко на обложке Vogue Italia

С 2005 года Снежана дефилировала на таких показах, как Dolce&Gabbana, Karl Lagerfeld, Prada, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci, MaxMara и другие. Модель неоднократно украшала обложки именитых изданий – Harper's Bazaar, L’Officiel, Elle.

За один выход на подиум модель получала десятки тысяч долларов. За рекламные контракты – сотни тысяч. В 18 лет Снежана приобрела первый автомобиль Bentley, после чего количество машин только увеличивалось. "Девушка на миллион" позволила себе собственный автомобиль Rolls-Royce. Впоследствии супермодель заработала на целый автопарк.

Мечты сбываются, если очень сильно в них верить,

– заявляет Снежана.



Снежана Онопко

Посвятив модной индустрии больше 10 лет, модель стала меньше появляться на показах, зато больше времени уделяет личной жизни. Однако летом 2018 года модель вернулась, чтобы напомнить о себе, подписав контракт с модным агентством в Милане и снявшись в рекламе бренда Fausto Puglisi.

Элла Кандыба

Элла Кандыба – украинская модель, которая с 17 лет начала дефилировать на показах Chanel. Девушка с детства интересовалась модой, потому что ее старшая сестра работала в известном международном агентстве IMG.

Читайте также: Маленький рост – не приговор: топ-5 супермоделей мира с ростом ниже 170 сантиметров

После первого удачного старта юная модель успешно появлялась на показах Balmain, Gucci, Kenzo, Armani, Ellie Saab, Moschino, Roberto Cavalli, Mulberry, Jil Sander, Yves Saint Laurent. По слухам, девушка является любимицей Карла Лагерфельда и Рикардо Тиши.

Карл Лагерфельд – это Бог в индустрии моды. Донателла Версаче – самая женственная из всех. Рикардо Тиши – открытый, безумно талантливый и один из моих самых любимых дизайнеров,

– заяляет Элла.

Самой известной ее рекламной кампанией является съемка для Etro, которую проводил знаменитый фотограф Марио Тестино.

В одном из интервью модель заявила, что любовь – очень неописуемое чувство. По ее словам, для женщины любить и быть любимой – невероятно важно. Поэтому после почти 10-летней карьеры, модель миланского агентства Next, которая объездила весь мир и познакомилась с наиболее значимыми фигурами модного бизнеса, выбрала страстную любовь и домашний уют. Элла вышла замуж и сейчас строит карьеру и проживает в Украине.

Ирина Кравченко

Ирина Кравченко – самая востребованная украинская модель на наиболее значимых показах. Ее можно увидеть почти на каждой Неделе моды. В модельный бизнес рыжеволосая девушка попала в 23 года. До тех пор она работала учителем рисования в школе.



Ирина Кравченко

От моделинга девушка берет максимум – путешествует и зарабатывает средства. По ее словам, фотосессия – это отдельный вид искусства.

Благодаря моделингу я избавилась от комплексов. У меня был страх общения, когда ты не можешь открыть дверь и познакомиться с новыми людьми. Иногда я даже не могла рот открыть, чтобы заговорить. Сейчас все это прошло, потому что моя работа предполагает два варианта – либо ты от этого избавишься, либо до свидания,

– рассказала Ирина.

На счету модели – сотни показов на Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, бесчисленное количество профессиональных фотосессий у топовых fashion-фотографов, рекламные кампании премиум-брендов и выгодные сотрудничества с Домами моды.



Ирина Кравченко

Ей выпала честь открывать показ Alexander Wang. После успешного дефиле на украинку посыпались приглашения на показы: Marc Jacobs и Victoria Beckham, Roberto Cavalli и Prada, Chanel и Kenzo, Valentinо и Miu Miu, Jil Sander и Diane von Furstenberg. Она начала работать с такими известными моделями, как Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Кендалл Дженнер и другими.



Ирина Кравченко

Ирина очень прагматичный и в то же время веселый человек. Она бесчинствует на бекстейдже, любит готовить, занимается дома йогой, ходит в тренажерный зал, обожает кошек и до сих пор не прекращает рисовать.



Апартаменты Кравченко в Нью-Йорке