От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci

Gucci – итальянский бренд, специализирующийся на создании одежды, обуви и аксессуаров класса люкс. Модный дом знают и любят люди разного социального статуса и возраста. LifeStyle 24 расскажет вам, какой путь был пройден, чтобы достичь невиданных высот и успехов.

Путь к созданию Gucci

Гуччио Гуччи родился 26 марта 1891 года в Италии во Флоренции в семье простого ремесленника. Отец Гуччио торговал соломенными шляпами, именно поэтому у маленького мальчика была страсть к бизнесу еще с детства.

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Когда ему исполнилось 23 года, в 1904 году он открыл собственную мастерскую конной упряжи, которую назвал "Дом Гуччи". Однако из-за нехватки опыта, мастерская через некоторое время потерпела крах и закрылась.



Гуччио Гуччи

Долго не печалясь, парень отправляется искать успеха в другую страну. 10 долгих лет Гуччио проживает в Лондоне и работает в отеле Savoy на разных незначительных работах, среди которых – работа официанта. Наблюдая за гостями отеля, будущий дизайнер начал обращать внимание на особенности богатых и состоятельных людей, их потребности, повадки и желания. Именно в это время основателю величественного бренда приходит идея о создании собственной фирмы, которая будет производить сумки премиум-класса.

Зарождение бренда Gucci

В 1921 году Гуччио Гуччи возвращается в Италию, чтобы запустить собственное производство изделий из натуральной кожи. Через год во Флоренции открывается первый магазин Gucci, в котором продаются конская сбруя, одежда для жокеев, чемоданы и сумки.

Все изделия сделаны из высококачественной кожи. Модный дом Gucci получил большую популярность среди лучших наездников, которые с большим удовольствием выбирали снаряжение бренда для участия в соревнованиях. Лучшие наездники Европы только и мечтали выступать в костюмах от Gucci.



Рекламная кампания Gucci весна-лето 2016

В то время, когда любимая работа приносила плоды, популярность и прибыль, Гуччио не сачковал в семейной жизни, став отцом шестерых детей. Важным помощником в работе модного дома становится старший сын Альдо. Именно он в 1993 году придумывает фирменный знак из переплетенных между собой букв GG, которые будут символизировать имя отца и основателя бренда – Гуччио Гуччи.

Дела у Gucci идут настолько хорошо, что уже в 1937 году мастерская превращается в фабрику, в которой начинается выпуск дамских сумок, чемоданов и перчаток. Через год в Риме на престижной улице Via Condotti открывается первый бутик Gucci.

Gucci после смерти основателя

В 1953 году появляется культовая модель сумки Gucci – Bamboo Bag. Дизайн сумки был выполнен в виде седла, а ее характерной чертой была бамбуковая ручка. Впоследствии бренд начал выпускать часы, галстуки и открыл магазин в Нью-Йорке на 5-й Авеню. В этом же году умирает основатель бренда Гуччио Гуччи.



Сумка Gucci

После смерти отца, как обычно бывает, началась настоящая борьба за наследство. После многочисленных дрязг, половина акций компании перешла старшему брату Альдо, и он официально возглавил дом моды Gucci и переехал жить в США.

С 1960 по 1970-е годы магазины открываются во многих странах, таких как Франция, Англия, Япония и Корея. Одежда бренда начала пользоваться бешеной популярностью, поэтому её охотно носили выдающиеся люди.



Сумка Gucci Dionysus City Bags

В легендарном фильме "Римские каникулы" Одри Хепберн появилась в фирменном шелковом шарфе от Gucci и танцевала в мокасинах от модного дома.

Актриса Грейс Келли в течение долгого времени была лицом Gucci. На свадьбе Грейс Келли и принца Монако Ренье III каждый из присутствующих гостей получил в подарок шарф Gucci, а самой компании был присвоен статус официального поставщика королевского двора европейского княжества.

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Первая леди США Жаклин Кеннеди часто появлялась на публике с маленькой сумочкой Gucci через плечо. Впоследствии эта модель была названа в ее честь "Jackie O".



Сумка Jackie O

Кризис бренда Gucci

В 1980-х годах в семье потомков начался настоящий кризис. Акции умершего брата Родольфо перешли его сыну Маурицио. Его обвинили в подделке завещания и приговорили к году тюрьмы. Доказать невиновность племянника взялся Альдо. Однако уже его самого обвинили в неуплате налогов из-за жалобы собственного сына Паоло. Альдо признали виновным и посадили в американскую тюрьму.

Маурицио достиг желаемого результата и начал управлять компанией. Однако вместо улучшения положения, он полностью развалил бизнес. Многим азиатским компаниям было предоставлено право выпускать вещи с логотипом Gucci, у которых было очень плохое качество. Весь рынок заполонили дешевые подделки. Поэтому компания потеряла своих клиентов. К концу 1880-х годов одеваться в Gucci считалось дурным тоном, и представители высшего класса даже не вспоминали о нем. Тогда Маурицио продает бизнес компании Investcorp.

Новая эпоха и расцвет бренда Gucci

Ужасное положение бренда начало улучшаться в конце 1990-х годов. Владельцы компании решили возродить былую популярность легендарного дома Gucci и восстановить в глазах покупателей его репутацию. Важнейшим шагом на пути к созданию этого стало приглашение Тома Форда на пост креативного директора.



Том Форд

Первая коллекция, которую создал Том Форд для Gucci, вызвала настоящий восторг. Уже в 1996 году Форд удостоился звания "Лучший дизайнер года по версии Совета Модных Дизайнеров Америки". Следовательно Gucci не только возвращает себе клиентов, но и становится одним из самых популярных брендов в мире, а в 1999 году бренд попадает в Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самый быстрый взлет дома моды".

В феврале 2004 года на Миланской неделе моды Том Форд представил последнюю коллекцию, которая была создана для дома Gucci. После того, как стало известно об уходе Форда, вся одежда и аксессуары из коллекции были распроданы в течение нескольких дней.

Современный бренд Gucci

Сейчас современный бренд уверенно процветает и пользуется высокой популярностью. Бешеный старт и новые краски бренду добавил креативный директор Алессандро Микеле, который заступил на пост в 2015 году. Дизайнер вывел знаменитый итальянский дом моды Gucci на совершенно новый уровень.



Алессандро Микеле

Он дал легендарной марке второе дыхание, подружился со всеми главными знаменитостями и за рекордные сроки вписал свое имя в историю мировой моды.

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Микеле отвечает не только за женскую и мужскую линию бренда, но и за линейку аксессуаров. С его появлением бренд Gucci стал самой популярной маркой за последние годы. Показы под его непосредственным руководством поражают и захватывают с первых минут.



Gucci осень-зима 2018/19