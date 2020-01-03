24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

От передозировки наркотиками скончался бывший бойфренд дочери Уитни Хьюстон

41 Читати новину українською
Ник Гордон и Бобби Браун / Getty Images

В возрасте 30 лет ушел из жизни Ник Гордон, бойфренд Бобби Браун, которая умерла пять лет назад после длительной комы. Причиной смерти называют передозировку героином. Загадочным является то, что близкое окружение семейства Хьюстон уходит из жизни один за другим.

Накануне Нового года 30-летний Ник Гордон перенес несколько инфарктов и был госпитализирован в одну из клиник в штате Флорида. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины. Как сообщает издание People, Ник Гордон умер от передозировки героином.

Читайте также: Умерла актриса Сью Лайон, которая сыграла Лолиту в одноименной мелодраме

Его смерть наступила через три года после того, как экс-бойфренда признали причастным к смерти 23-летней наследницы Уитни Хьюстон. Суд обязал его выплатить 36 миллионов долларов семье покойной девушки.

Дочь легенды Бобби Браун нашли без сознания в ванной ее собственного дома в Атланте. Девушка так и не вышла из состояния искусственной комы, которая продолжалась в течение шести месяцев. Причиной смерти было названо "погружение в воду и наркотическая интоксикация", что способствовало необратимым изменениям головного мозга.

Ник Гордон неоднократно попадал в громкие скандалы. Весной 2018 года его едва не привлекли к уголовной ответственности за избиение своей девушки Лауры Лил, которая впоследствии опровергла обвинения. Эта девушка стала последней громкой любовью Ника Гордона.

нік гордон
Ник Гордон с младшим братом / Facebook / Junior Walker

По странному стечению обстоятельств, после смерти легендарной Уитни Хьюстон в 2012 году в ванной своего гостиничного номера, из жизни один за другим идут близкие певицы. После смерти дочери Бобби Браун не стало ее близкого друга Макса Ломаса, которого тоже нашли в ванной мертвого от передозировки наркотиками. Ник Гордон стал третьей жертвой после смерти Уитни Хьюстон.

Что символизируют 12 блюд на Сочельник
сегодня
11434
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери Уитни Хьюстон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:00 Тренды зимы 2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1398
сегодня 11:06 12 блюд на Святвечер
Олена Булан 8
сегодня 10:20 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 5090
2 января 11:54 Победы, достижения и скандалы в украинском кино: итоги 2019 года
Єлизавета Герасимюк 112
1 января 17:00 Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк 2866
Новости
Больше новостей
Залиште відгук