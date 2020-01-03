От передозировки наркотиками скончался бывший бойфренд дочери Уитни Хьюстон

В возрасте 30 лет ушел из жизни Ник Гордон, бойфренд Бобби Браун, которая умерла пять лет назад после длительной комы. Причиной смерти называют передозировку героином. Загадочным является то, что близкое окружение семейства Хьюстон уходит из жизни один за другим.

Накануне Нового года 30-летний Ник Гордон перенес несколько инфарктов и был госпитализирован в одну из клиник в штате Флорида. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины. Как сообщает издание People, Ник Гордон умер от передозировки героином.

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Его смерть наступила через три года после того, как экс-бойфренда признали причастным к смерти 23-летней наследницы Уитни Хьюстон. Суд обязал его выплатить 36 миллионов долларов семье покойной девушки.

Дочь легенды Бобби Браун нашли без сознания в ванной ее собственного дома в Атланте. Девушка так и не вышла из состояния искусственной комы, которая продолжалась в течение шести месяцев. Причиной смерти было названо "погружение в воду и наркотическая интоксикация", что способствовало необратимым изменениям головного мозга.

Ник Гордон неоднократно попадал в громкие скандалы. Весной 2018 года его едва не привлекли к уголовной ответственности за избиение своей девушки Лауры Лил, которая впоследствии опровергла обвинения. Эта девушка стала последней громкой любовью Ника Гордона.



Ник Гордон с младшим братом / Facebook / Junior Walker

По странному стечению обстоятельств, после смерти легендарной Уитни Хьюстон в 2012 году в ванной своего гостиничного номера, из жизни один за другим идут близкие певицы. После смерти дочери Бобби Браун не стало ее близкого друга Макса Ломаса, которого тоже нашли в ванной мертвого от передозировки наркотиками. Ник Гордон стал третьей жертвой после смерти Уитни Хьюстон.