От продажи вещей из секонд-хенда до успешного блогера: каким был путь Тани Пренткович

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Таня Пренткович
Таня Пренткович / Фото из социальных сетей

За жизнью Тани Пренткович следят сотни тысяч людей. Сейчас она успешная инстаграм-блогер, основатель пиар-агентства, владелица сети ресторанов и счастливая мама. В эксклюзивном интервью 24 каналу Таня рассказала о том, как начинала свою карьеру и на что пришлось пойти.

Таня рассказала, что после возвращения из Польши, где она училась, ей нужна была работа. Она не имела желания вновь работать официанткой, тогда ее муж Орест предложил продать свои старые вещи в интернете.

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Ей понравилась идея, поэтому вскоре она создала страницу и начала продавать вещи. А когда закончились собственные вещи, то Таня с Орестом стали покупать новые партии одежды на секонд-хендах. Однако это оказалось не легким делом, и для того чтобы выдержать конкуренцию и развиваться они с мужем работали беспрестанно.

Мы с Орестом начали ездить на стоковые точки и секонд-хенды. Именно с секондами у нас связано много интересных историй. Это был классный бизнес, но чрезвычайно тяжелый. Прежде всего, физически тяжелый, к тому же, люди были очень злые, постоянно толкались, ссорились,
– вспомнила Таня.

Когда же они с мужем решили завести ребенка, то бизнес пришлось закрыть. Как сказала Таня, это слишком опасная работа для беременной. Впоследствии они решились и открыли сеть ресторанов восточной кухни Tiger.

Полное интервью программы "Теория большого вызова" с Таней Пренткович – читайте здесь.

Смотрите видео интервью с Таней Пренткович:

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Бизнес Интервью Instagram Тернополь
Источник: 24 канал
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