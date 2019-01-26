От Роулинг до Бакмана, и принципиально на украинском: как школьница ведет инстаблог о книгах

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Марта Ланяк – юный блогер-книголюб из Ивано-Франковска
Марта Ланяк – юный блогер-книголюб из Ивано-Франковска / 24 канал

16-летняя школьница из Ивано-Франковска собрала почти четыре тысячи подписчиков в Instagram. В своем блоге Марта Ланяк рассказывает о литературных новинках и любимых книгах.

Два года назад Марта Ланяк просматривала ленту в Instagram и поняла, что ей не хватает отзывов о книгах. Тогда же она начала заполнять эту нишу, и сейчас у девушки уже почти четыре тысячи подписчиков. Так возник содержательный книжный блог.

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Хотя маленькой, признается Марта, с чтением подружилась не сразу: "До семи лет я вообще очень плохо читала, и меня заставляли всегда – читать-читать-читать". Сейчас девочка очень любит фэнтези.

Ланяк
В раннем детстве Марта Ланяк читать не любила, но теперь ее не оторвать от книг

Как и чуть ли не каждый ребенок – под влиянием Гарри Поттера мечтала попасть в Хогвартс. Но теперь с каждой прочитанной книгой предпочтения меняются.

Из последних прочитанных книг мне очень понравилось творчество шведского писателя Фредрика Бакмана. Особенно, как он погружается в психологизм личности,
– объяснила Марта.

Несмотря на чтение художественной литературы, успевает десятиклассница осваивать на "отлично" и школьную программу. Девушка даже сотрудничает с издательствами – те присылают ей книги, на которые Марта пишет отзывы в своем блоге.

Марта
Издательства присылают книги, а Марта пишет на них отзывы

Книги, которые присылает издательство, могут не очень нравиться, как признается Марта, а хочется угодить всем: и издательству, чтобы они с тобой дальше сотрудничали, и читателям блога, написав хороший отзыв.

Хочется, чтобы твои читатели доверяли тебе, и не буду же я писать положительный отзыв на откровенно плохую книгу,
– отметила Марта.

От такого увлечения ребенка родители в восторге и пытаются всячески ее поддерживать. А девушка каждый раз рекомендует им новые книги.

Марта
Увлечение Марты книгами распространяется даже на учебники

Господин Олег, отец Марты, рассказал, что очень любит читать и его жена: "Они с дочкой параллельно могут какие-то книжные новинки читать. Одновременно одну, вторую. И обсуждать: эта классная – эта не классная.

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А еще Марта принципиально читает книги только на украинском. Ведь любит свой язык и уверена, что нужно поддерживать национального издателя.

Смотрите видео о юном блогере-книголюбе из Ивано-Франковска:

 

Теги: LifeStyle Новости культуры Книги Новости Ивано-Франковска Instagram
Источник: 24 канал
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