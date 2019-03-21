От Шевченко до Издрыка: сможешь ли ты продолжить стихотворение

Во Всемирный День поэзии мы решили вспомнить невероятные стихи украинских поэтов.

Редакция LifeStyle 24 подготовила тест, который проверит, насколько хорошо вы знаете украинскую поэзию и хорошая ли у вас память. Поехали!

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