От Шевченко до Издрыка: сможешь ли ты продолжить стихотворение
Во Всемирный День поэзии мы решили вспомнить невероятные стихи украинских поэтов.
Редакция LifeStyle 24 подготовила тест, который проверит, насколько хорошо вы знаете украинскую поэзию и хорошая ли у вас память. Поехали!
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Источник: LifeStyle 24
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