От торговца наркотиками до успешного рэпера: Jay-Z стал миллиардером

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Jay-Z
Jay-Z / www.gettyimages.com

Популярный американский хип-хоп-исполнитель и муж поп-дивы Бейонсе Jay-Z стал первым рэпером, чьи доходы достигли одного миллиарда долларов.

При оценке состояния Jay-Z учитывались его доходы и стоимость долей рэпера в нескольких компаниях, а также расходы артиста. Об этом сообщает издание Forbes.

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Так, среди активов 49-летней звезды – недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за 120 миллионов долларов, производство шампанского Armand de Brignac (310 миллионов долларов). Также артисту принадлежит доля в коньячном бренде D'Ussé (100 миллионов долларов), стриминговом сервисе Tidal (100 миллионов долларов) и Uber (70 миллионов долларов).

Коллекция произведений искусства, которым владеет рэпер, оценивается в 70 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Как добавляет Forbes, до начала музыкальной карьеры Jay-Z торговал наркотиками. В 1996 году он основал собственный лейбл и выпустил первый альбом Reasonable Doubt. Рэпер получил 22 премии "Грэмми", а 14 его альбомов возглавляли список Billboard 200. 4 мая 2008 года рэпер женился на знаменитой певице Бейонсе. Вместе с ней они воспитывают троих детей: 7-летнюю дочь Блю Айви и близнецов Руми и Сэр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Награды Бейонсе
Источник: LifeStyle 24
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