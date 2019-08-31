От вышиванок до потрясающих платьев: секреты стиля и успеха королевы Иордании

31 августа королева Иордании Рания празднует свой 49-й день рождения. Именно эта представительница королевской семьи сумела покорить весь мир красотой и умом. Как ей это удалось – читайте в материале LifeStyle 24.

Ее Величество вышла замуж за Абдаллу II в возрасте 22 лет. С будущим мужем Рания познакомилась случайно: ее пригласили на светских мероприятие, организованное представителями королевской семьи. Именно там Абдалла II пленился красотой и умом юной работницы компании Apple и начал с ней встречаться.

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Всего 6 месяцев иорданскому принцу хватило, чтобы понять: Рания будет замечательной королевой. Поэтому Абдалла II сразу же признался иорданке и женился на ней 10 августа 1993 года.

Уже на церемонии весь мир понял: эта красавица будет диктовать моду. К алтарю очаровательная невеста пошла в роскошном наряде от британского дизайнера Bruce Oldfield. Образ состоял из белого платья и накидки-плаща с большим шлейфом и поясом. Рания решила добавить роскоши к своему облику, заказав у дизайнера золотую вышивку, которая изящно подчеркнула ее будущий статус.



Свадьба короля Абдаллы II и Рании / Vogue Australia

Рания официально получила титул Ее Величества в 1999 году и стала самой молодой королевой в мире. Такая почетная роль заставила иорданку тщательно изучать королевский этикет и следовать ему. В то же время некоторые правила жена Абдаллы II не принимала во внимание, в частности, относительно строгого дресс-кода мусульманских женщин.

В одном из немногочисленных интервью CNN Ее Величество публично заявила, что не выступает против тех иорданок, которые носят хиджаб. Однако сама Рания отказалась от религиозных канонов, отметив, что современные исламские женщины должны иметь право выбора. Поэтому на официальных фото она предстает в роскошном наряде с восточной вышивкой, которые поражают мир.



Официальное фото короля и королевы Иордании / Facebook / @QueenRania

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Такое заявление могло бы возмутить общественность, однако на то время королева уже стала народной любимицей. Все потому, что Рания от начала восхождения на престол начала существенно влиять на благотворительные фонды, образование, культуру, популяризацию страны за рубежом и медицину. Королева, которая закончила Новую английскую школу в Кувейте и Американский университет в Каире, стремилась осовременить каждую сферу жизни Иордании. И ей это удалось!

Всего за 5 лет благодаря благотворительным фондам и правительственным программам Рания модернизировала сотни школ в стране, учредила первые программы по помощи детям-сиротам, медицинской помощи тяжелобольным людям и интерактивный музей для школьников. Это далеко не все достижения Ее Величества: ежегодно королева награждает учителей премиями, поощряя их качественно делать свою работу. Кроме этого, она выступает патроном фонда, который занимается международной программой обмена студентов.



Рания обсудила образование с первой леди Турции / Instagram / @queenrania

За эти значительные заслуги и простоту в общении Ранию называют иорданской Леди Ди. Королева охотно посещает самые отдаленные села, чтобы самой убедиться в действенности фондов.

Что касается стиля Ее Величества, то здесь тоже есть много вещей, которые могут поразить самых ярых хейтеров. Каждый раз Рания демонстрирует королевскую роскошь даже в обыденных нарядах. Любимыми вещами в гардеробе Ее Величества являются вышиванки, которые красавица умело сочетает со штанами или юбками. Кроме традиционных рубашек, присущих и украинской культуре, Рания имеет немало платьев и пиджаков, украшенных орнаментами.

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Королева Рания в вышиванках / LifeStyle 24

Любит королева Иордании и изысканные наряды от ведущих мировых брендов. В частности, любимыми марками Рании являются Giorgio Armani, Эс (Эли Сааб) и Carolina Herrera. Именно благодаря им на международных событиях жена Абдаллы II с легкостью покоряет всех очевидцев изяществом и стилем.



Королева Иордании секреты стиля / HelloMagazine



Стиль королевы Рании / HelloMagazine



Королева Рания – эталон красоты / Коллаж

Но некоторые публичные выходы немного могут удивить поклонников королевской семьи Иордании. Так, во время визита в галерею Ее Величество надела грубую кожаную куртку с объемными рукавами. Однако такой наряд отнюдь не повлиял на женственность Рании.



Королева Рания в галерее (февраль, 2019) / Instagram / @queenrania

Рания – одна из немногих женщин-чиновников, говоря о которой, невозможно обойти вопрос успеха и стиля. Ведь эти две категории настолько тесно переплетены в имидже иорданской королевы, что их просто невозможно отделить друг от друга. Именно Ее Величество Рания стала эталоном современной исламской женщины, способной перекроить старую систему и модернизировать всю страну.

Силу ума и красоты Рания прекрасно использовала как королева. Именно она стала эталоном современной исламской женщины, которая выбирает трендовый наряд, однако никогда не выглядит вульгарно.