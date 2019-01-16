От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад

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Флешмоб #10YearChallenge: к челленджу присоединились украинские звезды
Флешмоб #10YearChallenge: к челленджу присоединились украинские звезды / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Сеть заполонил интересный флешмоб: люди со всего мира массово выкладывают фото 10-летней давности, сравнивая их с современными снимками. Исключением не стали и звезды. Как в Голливуде, так и в Украине знаменитости поделились со своими поклонниками архивными фото.

В сети набирает обороты #10YearChallenge. Пока неизвестно, кто именно инициировал необычный флешмоб, однако к нему присоединились миллионы людей со всех уголков Земли. Условием челленджа является публикация архивного фото и современного. Временные границы должны составлять 10 лет.

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Такой флешмоб не смогли пропустить украинские знаменитости. Наталья Могилевская, Оля Полякова, Оля Цибульская, актеры "Студии "Квартал 95", в частности, Владимир Зеленский и Елена Кравец, Надежда Дорофеева, Александр Скичко и другие отечественные звезды сравнили свои фото в сети. А вот для Маши Ефросининой этот челлендж стал своеобразным поводом напомнить людям, что усилия всегда приносят результат.

Мой образ десятилетней давности больше связан с эмоциями, которые мой зритель чувствовал, смотря на то или иное шоу с моим участием! В этом редком для себя челендже я сознательно участвую, чтобы показать всем, кому я нравлюсь или нет – если ты выполняешь над собой гигантскую работу, отдираешь свою самооценку от плинтуса и, наконец, начинаешь нравиться самой себе, ты становишься неуязвимым к чужому мнению о своей внешности!
написала Маша Ефросинина.

Журналисты LifeStyle 24 подобрали самые яркие фото украинских звезд, которые смогут вас удивить.

Маша Ефросинина

Наталья Могилевская

Оля Цибульская

Александр Скичко

Оля Полякова 

Студия "Квартал 95"

Володимир Зеленський
Как Владимир Зеленский выглядел 10 лет назад / Instagram / @kvartal95official

Надежда Дорофеева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Владимир Дантес​ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vladimir Dantes (@vladimirdantes)

Ирина Билик

Тоня Матвиенко

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Владимир Зеленский Музыка Наталия Могилевская Оля Полякова Маша Ефросинина Квартал 95 Флешмоб
Источник: 24 Канал
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