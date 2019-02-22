Прогнозы букмекеров на финал Нацотбора на Евровидение 2019: кто победит от Украины

После двух полуфиналов Национального отбора на Евровидение-2019 в Украине определилась шестерка лучших финалистов конкурса. Букмекеры сервиса "Фаворит Спорт" дали прогноз вероятного претендента на победу в отборе, который представит Украину в Израиле на главном конкурсе в мае.

Уже 23 февраля в финале Национального отбора на Евровидение требовательное жюри и зрители шоу выберут достойного исполнителя или группу, которая поедет на Евровидение-2019 в Тель-Авив в мае этого года.

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Прогнозы букмекеров в финале Нацотбора Евровидение-2019:

1. MARUV – коэффициент на победу 1,65;

2. Freedom jazz – коэффициент 2,25;

3. KAZKA – коэффициент 15,0;

4. YUKO – коэффициент 25,0;

5. ANNA MARIA – коэффициент 30,0;

6. Brunettes Shoot Blondes – коэффициент 250,0.

Поэтому букмекеры отдали первое место и, соответственно, победу в Нацотборе певице MARUV (коэффициент 1,65). Многие зрители связывают ее первенство в букмекерских прогнозах из-за ее эпатажного выступления в первом полуфинале Нацотбора и внимание со стороны мужской аудитории. Впрочем, певица MARUV не только отметилась ярким номером на сцене, но и скандальными заявлениями – артистка из Днепропетровской области продолжает выступления в России, акцентируя внимание на том, что таким образом она "несет мир между странами".

Смотрите видео выступления MARUV на Нацотбора к Евровидению-2019:

Стоит добавить, что полуфиналы главного конкурса Евровидение в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая. Последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy.

Что известно о букмекерской компании "Фаворит Спорт"?​Это международная компания, один из лидеров сегмента sport entertainment. В 2019 году компания отмечает 20 лет деятельности в Украине – за все годы деятельности она активно поддерживает развитие спорта, выступая партнером футбольных клубов "Динамо", "Заря", "Десна", "Арсенал", "Мариуполь".