Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал

9 февраля 2019 года выбрали первую тройку финалистов Национального отбора на Евровидение-2019 зрители и судьи. В тройку вошли: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO.

Национальный отбор на Евровидение 2019 – это музыкальный конкурс, определяющий представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Шоу проводится каждый год, начиная с 2016-го.

9 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРВЫЙ в 19:00 зрители увидели восемь участников, готовых представить Украину на Евровидении-2019: The Hypnotunez с песней "Hey", LETAY с песней "Мила моя", VERA KEKELIA с песней "WOW", ЦеШо с песней "Hate", YUKO с песней "GALYNA GULIALA", Maruv с песней "For you", Brunettes Shoot Blondes с песней "Houston", BAHROMA с песней "Назавжди-Навсегда". Но победили в первом полуфинале только трое.

Кто прошел в финал на Национальном отборе на Евровидение-2019

1. Brunettes Shoot Blondes

Нацотбор к Евровидению-2019: выступление Brunettes Shoot Blondes – смотрите видео

2. MARUV

Нацотбор к Евровидению-2019: выступление MARUV – смотрите видео

3. YUKO

Нацотбор к Евровидению-2019: выступление YUKO – смотрите видео

Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ. Следующий полуфинал состоиться 16 февраля, финал – 23 февраля, на котором и определится представитель Украины на конкурсе.