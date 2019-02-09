Нацотбор на Евровидение 2019 от Украины: результаты первого полуфинала

Первый полуфинал отбора на Евровидение 2019 от Украины прошел 9 февраля. По результатам баллов от судей и зрителей к финалу Нацотбора прошли трое участников:

Национальный отбор на Евровидение-2019 – это музыкальный конкурс, определяющий представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Шоу проводится каждый год, начиная с 2016-го.

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Результаты первого полуфинала Нацотбора

9 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРВЫЙ в 19:00 зрители увидели восемь участников, готовых представить Украину на Евровидении-2019: The Hypnotunez с песней Hey, LETAY с песней "Мила моя", VERA KEKELIA с песней WOW, ЦеШо с песней Hate, YUKO с песней GALYNA GULIALA, Maruv с песней Siren Song, Brunettes Shoot Blondes с песней Houston, BAHROMA с песней "Назавжди-Навсегда".



Участники первого Национального отбора 2019

По результатам зрительского голосования и голосования жюри участники Национального отбора Евровидения-2019 в Украине получили такие баллы:

Баллы от жюри:

The Hypnotunez – 1

LETAY – 2

VERA KEKELIA – 4

ЦеШо – 5

YUKO – 8

MARUV – 6

Brunettes Shoot Blondes – 7

BAHROMA – 3

Баллы от зрителей:

The Hypnotunez – 1

LETAY – 3

VERA KEKELIA – 2

ЦеШо – 6

YUKO – 5

MARUV – 8

Brunettes Shoot Blondes – 7

BAHROMA – 4

В этом году в каждом полуфинале участвует по 8 участников. По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора пройдут по трое участников из каждого полуфинала. Объявление победителей полуфинала осуществляется в день проведения того или другого полуфинала.

Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Украину на конкурсе Евровидение будет представлять участник финала, который определяется совместно жюри и зрителями отбора по правилам, которые объявляют дополнительно в прямом эфире финала отбора. Объявление победителя осуществляется в прямом эфире финала.