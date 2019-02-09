Нацотбор на Евровидение 2019 от Украины: результаты первого полуфинала
Первый полуфинал отбора на Евровидение 2019 от Украины прошел 9 февраля. По результатам баллов от судей и зрителей к финалу Нацотбора прошли трое участников:
Национальный отбор на Евровидение-2019 – это музыкальный конкурс, определяющий представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Шоу проводится каждый год, начиная с 2016-го.
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Результаты первого полуфинала Нацотбора
9 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРВЫЙ в 19:00 зрители увидели восемь участников, готовых представить Украину на Евровидении-2019: The Hypnotunez с песней Hey, LETAY с песней "Мила моя", VERA KEKELIA с песней WOW, ЦеШо с песней Hate, YUKO с песней GALYNA GULIALA, Maruv с песней Siren Song, Brunettes Shoot Blondes с песней Houston, BAHROMA с песней "Назавжди-Навсегда".
Участники первого Национального отбора 2019
По результатам зрительского голосования и голосования жюри участники Национального отбора Евровидения-2019 в Украине получили такие баллы:
Баллы от жюри:
The Hypnotunez – 1
LETAY – 2
VERA KEKELIA – 4
ЦеШо – 5
YUKO – 8
MARUV – 6
Brunettes Shoot Blondes – 7
BAHROMA – 3
Баллы от зрителей:
The Hypnotunez – 1
LETAY – 3
VERA KEKELIA – 2
ЦеШо – 6
YUKO – 5
MARUV – 8
Brunettes Shoot Blondes – 7
BAHROMA – 4
В этом году в каждом полуфинале участвует по 8 участников. По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора пройдут по трое участников из каждого полуфинала. Объявление победителей полуфинала осуществляется в день проведения того или другого полуфинала.
Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).
Украину на конкурсе Евровидение будет представлять участник финала, который определяется совместно жюри и зрителями отбора по правилам, которые объявляют дополнительно в прямом эфире финала отбора. Объявление победителя осуществляется в прямом эфире финала.