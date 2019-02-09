Нацотбор на Евровидение 2019 от Украины: онлайн-трансляция первого полуфинала

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Отбор на Евровидение 2019 Украина смотреть онлайн - трансляция 09.02.2019
Нацотбор Евровидение 2019 от Украины: результаты голосования / politeka.net

Трансляция первого Национального отбора на Евровидение-2019 от Украины состоится 9 февраля. Смотрите онлайн конкурса на нашем сайте в 19 часов.

В первом Национальном конкурсе международного песенного конкурса Евровидение-2019 за право представить Украину будут бороться 8 исполнителей:

- The Hypnotunez,

- LETAY,

- VERA KEKELIA,

- ЦеШо,

- YUKO,

- MARUV,

- Brunettes Shoot Blondes,

- BAHROMA.

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По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора пройдут по трое участников из каждого полуфинала.

Отбор на Евровидение-2019 от Украины смотрите онлайн-трансляцию первого полуфинала:

 

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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Музыка
Источник: 24 канал
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