Нацотбор на Евровидение 2019 от Украины: онлайн-трансляция первого полуфинала
Трансляция первого Национального отбора на Евровидение-2019 от Украины состоится 9 февраля. Смотрите онлайн конкурса на нашем сайте в 19 часов.
В первом Национальном конкурсе международного песенного конкурса Евровидение-2019 за право представить Украину будут бороться 8 исполнителей:
- The Hypnotunez,
- LETAY,
- VERA KEKELIA,
- ЦеШо,
- YUKO,
- MARUV,
- Brunettes Shoot Blondes,
- BAHROMA.
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По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора пройдут по трое участников из каждого полуфинала.
Отбор на Евровидение-2019 от Украины смотрите онлайн-трансляцию первого полуфинала:
Источник: 24 канал
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