Имена членов жюри Национального отбора на Евровидение-2020: список суддей

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя третьего члена жюри, который будет оценивать таланты конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. К звездному составу присоединился украинский музыкальный эксперт Виталий Дроздов.

Члены жюри Нацотбора на Евровидение-2020 от Украины

Организаторы Национального отбора ранее объявили первого судью вокального проекта. Им стал певец и композитор Андрей Данилко, который более известен под псевдонимом Верки Сердючки. Данилко уже в пятый раз возглавит судейское кресло, чтобы оценивать знаменитых конкурсантов.

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"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?"– отметил Данилко.

Вторым членом жюри стала украинская певица Тина Кароль. По словам народной артистки, для нее такая возможность является невероятным событием в жизни. Судейство для певицы в песенном конкурсе станет не первым. Тина 3 года подряд оценивала таланты юных певцов в шоу "Голос страны. Дети" и 5 лет искала уникальное пение на шоу "Голос страны".

"Я рада стать членом жюри Национального отбора конкурса Евровидения, быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Евровидение – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой", – заявила Кароль.

Третьим и последним членом жюри стал Виталий Дроздов. В украинской музыкальной индустрии назван одним из лучших экспертов. Дроздов является членом жюри многих музыкальных премий в Украине и участвует в знаковых музыкальных событиях, касающихся Украины.

"Я очень ценю, что мне доверили стать частью профессионального жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезным при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию", – отметил член жюри.

Также известно, что ведущим традиционно будет шоумен Сергей Притула. В прошлом году ведущий отметился громким скандалом, поскольку высказывал свое субъективное мнение относительно конкурсантов. Впрочем, это не помешало ему снова выйти на сцену и представлять претендентов на Евровидение-2020, которое состоится 12, 14 и 16 мая в городе Роттердам (Нидерланды).

Полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 состоятся 8 и 15 февраля, а 22 февраля зрители смогут увидеть долгожданный финал. Транслировать Нацотбор будут два телеканала – СТБ и общественный вещатель UA: Перший. Музыкальным продюсером Национального отбора в Украине в 2020 году стал Руслан Квинта, креативным продюсером – Наталья Франчук.

Напомним, что в 2019 году Украина в "Евровидении" участия не принимала. Национальная общественная телерадиокомпания и победительница Нацотбора Maruv отказались подписывать контракт об участии в песенном конкурсе. Главной причиной отказа в конкурсе стали гастроли в России, от которых Анна Корсун не сочла нужным отказаться.