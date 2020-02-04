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Где смотреть первый Нацотбор на Евровидение-2020

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Где смотреть трансляцию / Фото из открытых источников

В субботу, 8 февраля, начинается первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. За право представлять Украину в песенном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме, будут бороться 16 исполнителей. Транслировать прямой эфир будут телеканалы СТБ и UA: Перший в 19:00 часов. Прямая трансляция будет также доступна на сайте LifeStyle 24.

Национальный отбор на Евровидение-2020 пройдет в три этапа. Первый полуфинал начнется 8 февраля, второй полуфинал 15 февраля. По итогам двух полуфиналов выберут 6 участников, которые будут соревноваться за победу 22 февраля.

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В первом полуфинале за победу будут бороться 8 участников. Каждому из исполнителей присвоен номер выступления, который является соответствующим кодом, по которому смогут голосовать зрители.

Участники первого полуфинала Национального отбора на Евровидение

національний відбір на Євробачення
Список участников первого отбора

Что известно о конкурсе Евровидение-2020?
Финал 65-го международного песенного конкурса состоится 16 мая в Роттердаме. В 2019 году в Израиле, в Тель-Авиве победу одержал Дункан Лоуренс с песней "Arcade". В последний раз Нидерланды принимали песенный конкурс Евровидение в 1976 году в Гааге. Нынешний лозунг конкурса "Open Up" ("Открывай"). На официальном логотипе изображен 41 флаг стран, участвующих в конкурсе.

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2020 Евровидение
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