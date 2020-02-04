Где смотреть первый Нацотбор на Евровидение-2020

В субботу, 8 февраля, начинается первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. За право представлять Украину в песенном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме, будут бороться 16 исполнителей. Транслировать прямой эфир будут телеканалы СТБ и UA: Перший в 19:00 часов. Прямая трансляция будет также доступна на сайте LifeStyle 24.

Национальный отбор на Евровидение-2020 пройдет в три этапа. Первый полуфинал начнется 8 февраля, второй полуфинал 15 февраля. По итогам двух полуфиналов выберут 6 участников, которые будут соревноваться за победу 22 февраля.

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В первом полуфинале за победу будут бороться 8 участников. Каждому из исполнителей присвоен номер выступления, который является соответствующим кодом, по которому смогут голосовать зрители.

Участники первого полуфинала Национального отбора на Евровидение



Список участников первого отбора

Что известно о конкурсе Евровидение-2020?

Финал 65-го международного песенного конкурса состоится 16 мая в Роттердаме. В 2019 году в Израиле, в Тель-Авиве победу одержал Дункан Лоуренс с песней "Arcade". В последний раз Нидерланды принимали песенный конкурс Евровидение в 1976 году в Гааге. Нынешний лозунг конкурса "Open Up" ("Открывай"). На официальном логотипе изображен 41 флаг стран, участвующих в конкурсе.