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Как проголосовать за участника в эфире Нацотбора на Евровидение-2020

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Как проголосовать за участника на Нацотбора / Фото из открытых источников

В субботу, 8 февраля, начинается первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. За победу будут соревноваться 8 участников, трое из которых попадут в финал, который состоится 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

Неизменным ведущим Национального отбора на Евровидение-2020 станет Сергей Притула. К звездному жюри присоединился Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

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В первом полуфинале за победу будут бороться такие 8 музыкальных исполнителей:

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

євробачення 2020
Список участников первого отбора

После того, как все 8 участников представят свои музыкальные композиции, ведущий объявит старт открытия линий для голосования. Чтобы отдать свой голос за участника, который вам больше импонирует, отправляйте смс с кодом участника на номер 7766 (стоимость одного сообщения составляет 0, 94 грн). Код участника – это его порядковым номер выступления.

Обратите внимание, что отдать голос за любимого участника с одного номера телефона можно только один раз.

После завершения голосования, баллы зрителей и жюри суммируются. Три участника Национального отбора на Евровидение, которые наберут наибольшее количество баллов, автоматически проходят в финал. Если два участника будут иметь одинаковое количество баллов, то в финал пройдет тот, у кого больше балл от зрителей.

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Музыка LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение 2020 Евровидение
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