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Кто прошел в финал Национального отбора на Евровидение-2020

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Известен список участников, прошедших в финал / Instagram / @eurovision.ua

8 февраля во время первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 зрители и жюри выбирали финалистов среди 8 конкурсантов. За возможность представить Украину на песенном конкурсе боролись [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol.

В финал Национального отбора на Евровидение-2020, который состоится 22 февраля, прошли Jerry Heil, KRUTЬ та Gо_A.

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Оценивали музыкальные способности конкурсантов Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Национальный отбор на Евровидение-2020 – это песенный конкурс, который определяет представителя Украины на конкурсе Евровидение, который состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.

15 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Первый зрители смогут увидеть выступления участников второго полуфинала. Именно во время второго полуфинала зрители узнают 6 финалистов, которые будут бороться за право представить Украину на международной арене в Роттердаме.

Выступления финалистов первого полуфинала:

KRUTЬ – 99 на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Jerry Heil – VEGAN на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Gо_A – Соловей на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Евровидение 2020 Евровидение Музыка
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