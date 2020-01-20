Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
20 января организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2020 опубликовал список участников, которые будут соревноваться за право представить Украину на вокальном конкурсе в Нидерландах. Какие песни подготовили конкурсанты – читайте дальше.
Первый полуфинал Национального отбора начнется 8 февраля, второй – 15 февраля. Финальный отбор, на котором за победу будут бороться 6 участников, зрители смогут увидеть 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.
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Участники Нацотбора на Евровидение-2020
1. [О]
2. KHAYAT
3. Assol
4. CLOUDLESS
5. GARNA
6. Katya Chilly
7. FO SHO
8. David Axelrod
9. Александр Порядинский
10. TVORCHI
11. GIO
12. Jerry Heil
13. KRUTЬ
14. Элина Иващенко
15. GO-A
16. MOONZOO feat. FMF Sure
Предлагаем вашему вниманию участников, которые уже представили свои песни широкой аудитории.
Песни участников Национального отбора на Евровидение-2020
CLOUDLESS
Конкурсная песня – Drown me down
CLOUDLESS – это мужская группа, которая получила известность после хита "Між світами", что стал саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. В группе появился новый вокалист Юра Каналош, который уже покорил сердца любителей вокальных шоу на украинском телевидении. Вокал Юры изменил звучание бойзбенда, добавил ему мощности, а поспособствовал группе с этим новый гитарист Михаил Шатохин.
CLOUDLESS – Drown me down; смотрите видео онлайн
GARNA
Конкурсная песня – Who we are?
GARNA – это сольный проект певицы Елены Левашевой и музыкального продюсера Алексея Хорольского. Харьковская певица является автором собственных песен, вокалисткой симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.
GARNA – Who we are? смотрите видео онлайн
Александр Порядинский
Конкурсная песня – Savior
Александр Порядинский – самый молодой победитель известного певческого шоу "Х-фактор". Впервые заявил о себе в 4 сезоне шоу "X-фактор", который вышел на экраны 5 октября 2013 года. Все выступления в прямых эфирах прошли для певца без номинаций и "битв за жизнь".
Александр Порядинский – Savior: смотрите видео онлайн
Элина Иващенко
Конкурсная песня – Get up
Элина Иващенко родилась в 2002 году в городе Бровары Киевской области Украины. Окончила Броварскую музыкальную школу и учится в Киевском институте музыки имени Р.М. Глиера. Девушка работает ведущей на радиостанции "Наше Радио" и преподавателем вокала. Одержала победу в песенных шоу Украины ("Х-фактор" и "Голос. Дети"). Элина Иващенко является обладательницей Гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018".
Элина Иващенко – Get up: смотрите видео онлайн