Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников

20 января организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2020 опубликовал список участников, которые будут соревноваться за право представить Украину на вокальном конкурсе в Нидерландах. Какие песни подготовили конкурсанты – читайте дальше.

Первый полуфинал Национального отбора начнется 8 февраля, второй – 15 февраля. Финальный отбор, на котором за победу будут бороться 6 участников, зрители смогут увидеть 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

Читайте также: Национальный отбор на Евровидение-2020: известны имена всех участников

Участники Нацотбора на Евровидение-2020

1. [О]

2. KHAYAT

3. Assol

4. CLOUDLESS

5. GARNA

6. Katya Chilly

7. FO SHO

8. David Axelrod

9. Александр Порядинский

10. TVORCHI

11. GIO

12. Jerry Heil

13. KRUTЬ

14. Элина Иващенко

15. GO-A

16. MOONZOO feat. FMF Sure

Предлагаем вашему вниманию участников, которые уже представили свои песни широкой аудитории.

Песни участников Национального отбора на Евровидение-2020

CLOUDLESS

Конкурсная песня – Drown me down

CLOUDLESS – это мужская группа, которая получила известность после хита "Між світами", что стал саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. В группе появился новый вокалист Юра Каналош, который уже покорил сердца любителей вокальных шоу на украинском телевидении. Вокал Юры изменил звучание бойзбенда, добавил ему мощности, а поспособствовал группе с этим новый гитарист Михаил Шатохин.

CLOUDLESS – Drown me down; смотрите видео онлайн

GARNA

Конкурсная песня – Who we are?

GARNA – это сольный проект певицы Елены Левашевой и музыкального продюсера Алексея Хорольского. Харьковская певица является автором собственных песен, вокалисткой симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.

GARNA – Who we are? смотрите видео онлайн

Александр Порядинский

Конкурсная песня – Savior

Александр Порядинский – самый молодой победитель известного певческого шоу "Х-фактор". Впервые заявил о себе в 4 сезоне шоу "X-фактор", который вышел на экраны 5 октября 2013 года. Все выступления в прямых эфирах прошли для певца без номинаций и "битв за жизнь".

Александр Порядинский – Savior: смотрите видео онлайн