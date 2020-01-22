Нацотбор Евровидения-2020: объявлен порядок выступлений участников

В среду, 22 января, состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников конкурса Национального отбора на Евровидение-2020 от Украины. За право выступать на песенном конкурсе будут бороться 16 исполнителей.

Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 начнется 8 февраля, второй – 15 февраля. Финальный отбор, на котором за победу будут бороться 6 участников, зрители смогут увидеть 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

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65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.

Отбор на Евровидение-2020 в Украине: порядок выступлений участников



Список участников первого отбора

8 февраля



1. [О]



2. Jerry Heil



3. Katya Chilly



4. KRUTЬ



5. Go-A



6. CLOUDLESS



7. GIO



8. Assol



Список участников второго отбора

15 февраля

​1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO



3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский



5. GARNA



6. KHAYAT



7. David Axelrod



8. TVORCHI