24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Нацотбор Евровидения-2020: объявлен порядок выступлений участников

110 Читати новину українською
Нацотбор Евровидения-2020: порядок выступлений участников / Фото из открытых источников

В среду, 22 января, состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников конкурса Национального отбора на Евровидение-2020 от Украины. За право выступать на песенном конкурсе будут бороться 16 исполнителей.

Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 начнется 8 февраля, второй – 15 февраля. Финальный отбор, на котором за победу будут бороться 6 участников, зрители смогут увидеть 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

​Читайте также: Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников

65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.

Отбор на Евровидение-2020 в Украине: порядок выступлений участников


Список участников первого отбора

8 февраля

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol


Список участников второго отбора

15 февраля

​1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
сегодня
23127
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение Евровидение 2020 Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:18 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 28220
сегодня 11:22 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 639
сегодня 10:18 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 23127
21 января 12:15 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 69834
20 января 17:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 4779
Новости
Больше новостей
Залиште відгук