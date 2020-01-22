Нацотбор Евровидения-2020: объявлен порядок выступлений участников
В среду, 22 января, состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников конкурса Национального отбора на Евровидение-2020 от Украины. За право выступать на песенном конкурсе будут бороться 16 исполнителей.
Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 начнется 8 февраля, второй – 15 февраля. Финальный отбор, на котором за победу будут бороться 6 участников, зрители смогут увидеть 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.
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65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.
Отбор на Евровидение-2020 в Украине: порядок выступлений участников
Список участников первого отбора
8 февраля
1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
Список участников второго отбора
15 февраля
1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
2. FO SHO
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI
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