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Нацотбор Евровидение-2020: онлайн-трансляция первого полуфинала

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Онлайн-трансляция Евровидения-2020 / Фото из открытых источников

8 февраля начинается первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 от Украины. За право выступить на песенном конкурсе поборются 16 конкурсантов. Согласно жеребьевке, которая проводила 22 января, первыми выступят 8 исполнителей.

Любители и поклонники песенного конкурса Евровидение-2020 прямую трансляцию Национального отбора смогут увидеть на телеканалах "UA: Первый" и "СТБ".

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Ведущим традиционно будет шоумен Сергей Притула. Оценивать конкурсантов в Национальном отборе будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Порядок выступлений участников Национального отбора 8 февраля

євробачення

Порядок выступлений конкурсантов

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. Krut

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Национальный отбор Евровидение-2020: смотреть онлайн-трансляцию

 

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение Евровидение 2020
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