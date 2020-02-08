Нацотбор Евровидение-2020: онлайн-трансляция первого полуфинала

8 февраля начинается первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 от Украины. За право выступить на песенном конкурсе поборются 16 конкурсантов. Согласно жеребьевке, которая проводила 22 января, первыми выступят 8 исполнителей.

Любители и поклонники песенного конкурса Евровидение-2020 прямую трансляцию Национального отбора смогут увидеть на телеканалах "UA: Первый" и "СТБ". Читайте также: Прогнозы букмекеров на Евровидение-2020: какой стране пророчат победу Ведущим традиционно будет шоумен Сергей Притула. Оценивать конкурсантов в Национальном отборе будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Порядок выступлений участников Национального отбора 8 февраля Порядок выступлений конкурсантов 1. [О] 2. Jerry Heil 3. Katya Chilly 4. Krut 5. Go-A 6. CLOUDLESS 7. GIO 8. Assol Национальный отбор Евровидение-2020: смотреть онлайн-трансляцию