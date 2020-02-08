Нацотбор Евровидение-2020: онлайн-трансляция первого полуфинала
8 февраля начинается первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 от Украины. За право выступить на песенном конкурсе поборются 16 конкурсантов. Согласно жеребьевке, которая проводила 22 января, первыми выступят 8 исполнителей.
Любители и поклонники песенного конкурса Евровидение-2020 прямую трансляцию Национального отбора смогут увидеть на телеканалах "UA: Первый" и "СТБ".
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Ведущим традиционно будет шоумен Сергей Притула. Оценивать конкурсантов в Национальном отборе будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Порядок выступлений участников Национального отбора 8 февраля
Порядок выступлений конкурсантов
1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. Krut
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
Национальный отбор Евровидение-2020: смотреть онлайн-трансляцию