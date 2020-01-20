Национальный отбор на Евровидение-2020: известны имена всех участников

UA: Общественное вещание и телеканал СТБ в понедельник, 20 января, объявили имена полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2020. За право представить Украину на вокальном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 участников.

Список участников опубликовал организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2020, которое пройдет в мае в Роттердаме. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал).

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Участники Национального отбора на Евровидение-2020

1. [О]

2. KHAYAT

3. Assol

4. CLOUDLESS

5. GARNA

6. Katya Chilly

7. FO SHO

8. David Axelrod

9. Александр Порядинский

10. TVORCHI

11. GIO

12. Jerry Heil

13. KRUTЬ

14. Элина Иващенко

15. GO-A

16. MOONZOO feat. FMF Sure



Участники Национального отбора на Евровидение-2020

Что известно об участниках

[В] – украинская инди-поп группа, обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники таких музыкальных фестивалей, как Koktebel Jazz Fest, Atlas Weekend и многие другие.

KHAYAT – молодой украинский певец, выступающий в жанре фольктроника. Стал особенно известным после участия в Национальном отборе на Евровидении-2019, после чего выпустил дебютный альбом KHMIL'.

Assol – певица, которая с 5 лет выступает на большой сцене, полуфиналистка вокального шоу "Голос страны".

CLOUDLESS – бойзбенд, который получил большую популярность в 2017 году благодаря хиту "Між світами", ставшему саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

GARNA – сольный проект певицы Алены Левашевой и музыкального продюсера Алексея Хорольского.

Katya Chilly – украинская певица, хедлайнерка музыкальных фестивалей. Ее творчество состоит из 5 альбомов, более 40 сольных концертов в Великобритании и более 1000 – в Украине.

FO SHO – афроукраинский молодой хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Музыка сестер Бетти, Мариам и Сионы Ендале – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

David Axelrod – украинский певец, музыкант и композитор.

Александр Порядинский – самый молодой победитель известного певческого шоу "Х-фактор".

TVORCHI – музыканты из Тернополя, которые создают качественную музыку. Их хит Believe вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

GIO – молодой музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос Страны".

Jerry Heil – молодая певица, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva. Песня "#ОХРАНА_ОТМЕНА" стала хитом, набрав 14 миллионов просмотров на YouTube.

Krut – певица Марина Круть, которая начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса.

Элина Иващенко – победительница песенных шоу Украины ("Х-фактор" и "Голос. Дети"), преподаватель вокала, обладательница Гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018".

Go-A – группа, объединяющая украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных фестивалей Koktebel Jazz Fest, Гогольфест и других.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – коллаборация украинской электронной группы MOONZOO и американского рэпера F.M.F. Sure.