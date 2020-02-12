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Отца Линдсей Лохан арестовали за домашнее насилие

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Майкл Лохан / Фото: Getty Images

Отца популярной американской актрисы и певицы Линдсей Лохан арестовали. Мужчине предъявили обвинение в домашнем насилии.

О задержании Майкла Лохана сообщает издание The Daily Mail. Его экс-жена Кейт Мейджор написала заявление в полицию, обвинив бывшего мужа в избиениях.

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Кейт рассказала, что Лохан напал на нее в ее доме. Это произошло после ссоры. Причиной нападения стало то, что Мейджор обвинила Майкла в измене. Она заявила, что бывший пользовался услугами эскорта в Хьюстоне, когда ездил туда в командировку.

Ліндсей Лохан
Семья Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

После того, как Кейт сказала Лохану об измене, он швырнул в нее вешалкой, пытался душить, обзывал и угрожал убить. Женщина поделилась, что во время ссоры она держала своего домашнего любимца, хомячка, в руках, а потом уронила его и он разбился. Поэтому Кейт обвиняет бывшего мужа еще и в смерти животного.

Кейт призналась, что недавно бывший начал следить за ней и угрожал. В то время, когда он напал на нее, Мейджор удалось убежать. Она добралась до квартиры своего адвоката и оттуда позвонила в полицию.

Известно, что 10 февраля правоохранители задержали Лохана. Сейчас мужчина находится под стражей.

Майкла Лохана заарештували
Задержание Майкла Лохана / Фото: The Daily Mail

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Скандал
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