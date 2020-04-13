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Отца Тони Матвиенко возмутила беременность дочери в 17 лет: Догулялась

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Как отец Тони Матвиенко отреагировал на ее раннюю беременность / Instagram / @tonya_matvienko

Дочь народной артистки Украины Тоня Матвиенко впервые рассказала, как отреагировали ее родители на раннюю беременность и брак. Как оказалось, знаменитая мама была рада пополнению в семье, а папу такие новости сначала разозлили. Впоследствии мужчина принял решение дочери.

39-летняя певица еще в подростковом возрасте почувствовала любовь, которая привела к появлению на свет ее первенца и первого брака. Тоня была любимой и желанной дочерью в семье певицы Нины Матвиенко, которая с пониманием отнеслась к выбору девушки. Однако для программы "Утро с Украиной" исполнительница призналась, что ее отец Петр Гончар отреагировал иначе.

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Мужчина не на шутку волновался, что дочь в 17 лет выйдет замуж и начнет самостоятельную жизнь в доме мужа. Он опасался, что она не справится с ответственностью, которая ляжет на ее плечи с появлением собственной семьи. Однако все же одобрил выбор будущей певицы ради ее счастья.

Ну мама сразу очень хорошо отреагировала, а папа такой: "Догулялась!" Потом успокоился, пришел, обнял меня и сказал, что все будет хорошо. А уже утром мне фреш в постель принес,
– вспомнила Тоня.

Впоследствии именно отец стал первым человеком, которому исполнительница призналась, что разлюбила и хочет порвать с первым мужем. Петр Гончар поддержал дочь и сказал, что двери их дома всегда для нее открыты.

Кроме того, отец понял Тоню и во время зарождения второй любви с, в то время женатым, Арсеном Мирзояном. Когда пресса изобиловала оскорбительными заголовками, он был на стороне дочери. "Я все списываю на любовь. Мне кажется, что здесь решает только сердце", – признался отец Матвиенко.

Сейчас Тоня воспитывает взрослую 21-летнюю дочь Ульяну от первого брака и 4-летнюю Нину вместе с мужем Арсеном Мирзояном. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные романы Звездные дети
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