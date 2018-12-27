Отчужденные и скованные: о чем свидетельствуют жесты герцогов Сассекских и Кембриджских

По традиции, 25 декабря представители королевской семьи посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины. Однако та идиллия, которую показали герцоги Кембриджские и Сассекские – это всего лишь игра. Ложная идиллия

Секреты королевских отношений

Хотя перед камерами потомки Елизаветы II показывают семейную идиллию, мило улыбаясь британцам, однако в действительности между принцем Гарри и Уильямом бурлит большой конфликт. Это заметила и эксперт по языку тела Джуди Джеймс, передает The Daily Mail. Специалист проанализировала кадры с рождественской службы, где принц Гарри и Меган Маркл шли с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Читайте также: Принц Гарри разозлил королеву из-за дорогого подарка для Меган Маркл, – СМИ

По словам Джуди Джеймс, герцогини давали всем очевидцам ощущение семейного уюта: они мило общались и улыбались друг другу. Однако их выход напомнил эксперту беседу двух политиков, которые на публике стремятся показать взаимопонимание, когда его нет. В частности, Кейт и Меган шли нога в ногу и копировали жесты.

Они ходят и жестикулируют, отражая друг друга. Кейт поднимает левую руку одновременно с Меган. Обе жестикулируют чрезмерно, чтобы показать, что у них продолжается беседа. Это выглядит неубедительно, видимо, они слишком сильно стараются,

– рассказала Джуди Джеймс.



Герцоги Сассекские и Кембриджские/ Instagram / @kensingtonroyal

Эксперт обратила внимание и на улыбку Кейт Миддлтон. По ее словам, герцогиня Кембриджская как бы насмехается над той ситуацией, которая сложилась между ней и Меган.

"В основном у Кейт – классическая идеальная улыбка. Здесь же она выглядит немного удивленной ​​тем, что происходит. Видимо, они пошутят между собой, что приходится создавать дружбу", – добавила Джуди Джеймс.

Читайте также: Дорогое удовольствие: во сколько обошелся гардероб Меган Маркл в 2018 году

Кейт Миддлтон имеет больше уважения в королевской семье, чем Меган Маркл. Кроме этого, жена принца Уильяма с каждым годом становится более влиятельной и самостоятельной. Такое впечатление, что Елизавета II готовит герцогиню к тому, что когда-то она станет королевой Великобритании.



Королевская семья Великобритании / Twitter / @KensingtonRoyal

Не обошла вниманием специалист и поведение принцев. Герцоги не хотели шагать рядом и даже не смотрели друг на друга. Выглядели принцы Гарри и Уильям отчуждено и очень скованно: об этом свидетельствуют и скрытые руки в карманах, и неестественные улыбки.

"Они всегда смеются и шутят друг с другом. Обычно между ними много знаков близости. Здесь оба держали руки в карманах, и я вообще не увидела никаких сигналов связи между ними", – отметила эксперт.

Почему принцы Уильям и Гарри конфликтуют

О том, что между двумя братьями Гарри и Уильямом возникла вражда, говорят уже около месяца. По словам инсайдеров, распри внуков Елизаветы II связанные с появлением в семье Меган Маркл. Представители королевской семьи убеждены, что конфликт был еще до роскошной свадьбы: принц Уильям не поддержал выбор своего брата и даже отговаривал его от женитьбы. Однако строптивый Гарри все же пошел к алтарю.

Впоследствии отношения братьев еще больше ухудшились, ведь герцог Сассекский нарушил немало традиций, которые существовали у них еще с детских лет. В частности, Гарри проигнорировал охоту Boxing Day shoot перед Рождеством. Из-за Меган Маркл принц даже не послушал Ее Величество: на праздники он подарил ей кольцо с тремя драгоценными камнями.

Такое поведение Гарри очень огорчает его родственников. Больше всего, пожалуй, на это реагирует принц Уильям. Поэтому герцоги Сассекские решили поселиться подальше от королевских родственников и занять свободный коттедж в Виндзоре.