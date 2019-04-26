Отцовство кардинально изменило меня, – Брэдли Купер рассказал о своей дочке с Ириной Шейк

Звездная пара Брэдли Купер и Ирина Шейк, несмотря на свою публичность, не любят выносить на общественность личные вещи. Так, свою 2-летнюю дочь они не стараются не показывать перед камерами, а о личных отношениях не говорят вообще. Однако любящий отец Брэдли не смог удержаться и сказал несколько слов о своем отцовстве.

Брэдли Купер стал звездным гостем развлекательного шоу американской ведущей Эллен ДеДженерес. Во время разговора актер настолько разговорился, что нарушил правило, которого они с Ириной Шейк неприкосновенно придерживались в течение нескольких лет – не говорить о личной жизни, и рассказал о дочке.

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Голливудский актер признался, что рождение Леи изменило его коренным образом.

Отцовство позволяет мне впадать в детство без всякого осуждения. Я могу весь день играть игрушками и не чувствовать себя странно. Или могу бесконечно смотреть мультфильмы и при этом не волноваться, что зря трачу свое время. Я люблю мультики,

– признался Брэдли Купер.

А после этого сказал, что чтобы развеселить свою расстроенную или недовольную дочь он пытается забавно танцевать.



Ирина Шейк, Брэдли Купер с дочерью / Instagram / @celebstyle_chic