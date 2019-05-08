Отдает предпочтение белому: Иванка Трамп продемонстрировала два стильных образа

Дочь Дональда Трампа вместе с его женой считаются первыми образцами стиля и примерами для подражания для всех американок. Так, во время двух последних выходов Иванка Трамп продемонстрировала несколько стильных выходов, которые точно будут копировать все модницы мира.

О том, что Иванка Трамп любит надевать костюмы на официальные встречи уже уведомлены все ее поклонники. Американка часто выбирала именно этот наряд в разных оттенках, дополняя интересными деталями. Очередной стильный выход в костюме, но уже белого цвета, дочь президента США осуществила на днях в Чикаго.

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37-летняя Иванка надела костюм с брюками-клеш и двубортным пиджаком, из-под которого виднелась светлая кофта. Образ в пастельных цветах дополнили лаковые туфли-лодочки в тон.



Иванка Трамп / Isntagram / @alwaysivanka

Для второго выхода дочь Дональда Трампа выбрала белое платье с зауженной талией и пышной юбкой до колен. Акцентом светлого наряда стал узор ветви с цветком фиолетового цвета и зеленой листвой. Для такого образа американка отдала предпочтение туфлям сиреневого оттенка "на низком ходу", однако не забыла о трендах, поэтому обувь была с острым "носком".



Иванка Трамп / Isntagram / @alwaysivanka