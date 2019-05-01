Отдаст роль Джеймса Бонда женщине: Дэниэл Крэйг больше не будет играть в бондиане

Звезда фильмов о Джеймсе Бонде 51-летний Дэниел Крейг удивил поклонников новым заявлением. Английский актер заявил, что в последний раз сыграет главную роль в новой кинокартине "Джеймс Бонд 25".

Дэниел Крейг сыграл немало выдающихся ролей на своем карьерном пути, однако одной из наиболее известных навсегда останется роль Джеймса Бонда. Недавно стало известно, что в 2020 году на большой экран выйдет новая часть бондианы, в которой актер предстанет в привычном для него образе. Однако, как сообщает The Mirror, Дэниел Крейг заявил, что роль Бонда в фильме "Джеймс Бонд 25" станет для него финальной.

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Свое решение английский актер объяснил тем, что по его мнению у всех артистов независимо от расы, пола или сексуальной ориентации должна быть возможность почувствовать себя легендарным спецагентом Джеймсом Бондом.

Дэниел Крейг заявил, что выполнить эту роль может даже женщина и он был бы рад, если бы так случилось в следующих частях.

Я думаю, нужно рассмотреть все кандидатуры. Даже женщин и афроамериканцев,

– заявил 51-летний Дэниел Крейг.