С 16 июля украинцы могут отправляться на отдых в Болгарию. Не нужны отдыхающим справка о ПЦР-тесте на коронавирус и прохождение 14-дневной самоизоляции. Какие особенности у болгарских курортов, какие из них самые популярные и какие цены на путевки в 2020 году – читайте в нашем материале.

Болгария – прекрасная страна для летнего отдыха. Здесь невероятная природа, отличные пляжи и вкусная кухня. Большинство семей отправляются в эту страну на безопасный отдых с детьми, информирует 24 канал.

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Курорты и отели Болгарии начинают принимать украинцев на отдых. Пляжи постоянно убирают, гостиницы дезинфицируют и соблюдают все карантинные правила. Что интересно, шезлонги и зонты на всех пляжах Болгарии летом 2020 года будут бесплатными.

Туристы выбирают Болгарию за мягкий климат и черноморские пляжи. Здесь почти всегда солнечно, впрочем, практически никогда не бывает сильной жары. Пляжный сезон в Болгарии довольно длительный: с мая по октябрь. На море всегда легкий морской бриз, температура не больше +30 градусов, температура воды – +26.

Самые популярные курорты Болгарии

Балчик

Балчик – один из самых популярных болгарских курортов благодаря своей удивительной природе. Приятной особенностью Балчика можно считать его бюджетные цены, особенно если сравнивать с известными болгарскими курортами. Обратите внимание, что здесь более размеренный отдых, дискотек и клубов в этом городе вы не найдете.

В городе Балчик очень спокойно

Несмотря на то, что Балчик является третьим по величине портовым городом Болгарии (после Бургаса и Варны), в нем есть неплохие песчаные пляжи. Особенно туристы выделяют комплекс, который уже успел стать популярным, – "Новый пляж". Единственный минус этого пляжа – его размер. В разгар летнего сезона на нем бывает тесно.

Улицы города чрезвычайно красивы. Изюминку курорту добавляют дома местного населения – из белого камня с красной крышей. Если вы хотите увидеть Балчик во всей красе, советуем взглянуть на него с моря или с холма в самом начале города.

Несебр

Несебр – один из самых известных и популярных курортов Болгарии. В отличие от Солнечного берега и Золотых песков здесь есть не только отличные пляжи, но и множество достопримечательностей и красивых пейзажей.

Несебр – популярный курортный город среди туристов

Отдых в Несебре не из дешевых, ведь этот курорт очень популярен у туристов. Такое повышение цен оправдывается хорошим историческим видом города.

Часть пляжей полностью окультуренные – со спасателями, международной системой флагов и зонтиками и лежаками. Пляжи Несебра отличаются разнообразием. Вы сможете найти и пляж с пологим дном для детей, и места, где глубина набирается довольно быстро – для себя.

Золотые пески

Золотые пески – жемчужина побережья Болгарии. Современный отдых этого курорта привлекает украинцев необычайной широкой пляжной зоной. Живописные пейзажи и уникальная природа этого места подарят вам незабываемые ощущения. Длина пляжной зоны составляет 3,5 км, в отдельных местах ее ширина достигает 100 метров. Дно пологое и песчаное, оптимально подходит для детей. Местный пляж был награжден "Голубым флагом" за необычайную чистоту.

Курорт Золотые пески в Болгарии

Средняя летняя температура воздуха здесь составляет +27 градусов, а воды – +23 градуса. Здесь много бассейнов, теннисных кортов, спортзалов. Днем на пляже обязательно дежурят спасатели, есть кабинки для переодевания, пункты оказания медицинской помощи. Для детей здесь есть многочисленные аттракционы и луна-парки, игровые площадки и центры досуга. Есть возможность оставить ребенка на несколько часов или даже целый день с воспитателем.

Ночная жизнь курорта здесь бурлит. Отдых в Золотых Песках прекрасно дополняют ночные бары и дискотеки, есть множество кафе и ресторанов. Ночная жизнь в Золотых песках – одна из самых насыщенных на всем Черноморском побережье.

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Солнечный берег

На Солнечном берегу 10 километров широких песчаных пляжей тянутся вдоль залива в Черном море. Пологий вход и мелкое теплое море у берега идеально подходит для семейного отдыха с маленьким детьми. Южная и северная часть пляжа получила в 2015 году награду "Голубой флаг" за чистоту и безопасность окружающей среды.

Солнечный берег в Болгарии

На курорте Солнечный берег есть такая закономерность: чем ближе отель к громкому центру – тем цены ниже, а тихие окрестности с новыми современными зданиями дороже. Из Солнечного берега можно поехать также в разные города Болгарии, посетить исторические, природные и национальные достопримечательности страны.

К примеру, на север от Солнечного Берега в 15 километрах от Варны есть средневековый скальный монастырь Аладжа, в Балчике – дворец королевы Марии и красивый ботанический сад.

Приморско

Приморско является одним из любимых мест молодежи. Недалеко от курорта находится крупный и известный Международный молодежный центр с домом культуры и летним театром, стадионом, бассейнами. Приморско является членом Европейской организации экологически чистых курортов "Синий флаг".

Курортный город Приморско в Болгарии

Обширный пляж курорта с мелким золотистым песком, прибрежная вода моря – чистая и теплая, дно – ровное, с плавным спуском. Местность, где расположен курорт, покрыта естественным лесом, который одновременно является парком с многочисленными аллеями для прогулок и зонами отдыха.

На территории Приморско есть все условия для активного досуга: теннисные корты, стадион для футбола и легкой атлетики, площадки для баскетбола, волейбола и гандбола, фитнес-зал, настольный теннис, бассейн. В течение дня проводятся анимационные программы на пляже. К услугам отдыхающих – прокат водных велосипедов и мотоциклов. Вечером работают дискотеки.

Цены на отдых в Болгарии

Цены на путевки колеблются в зависимости от ваших потребностей. Если вы хотите ехать на автобусе, то цена будет меньше, а если лететь самолетом – выше. Не меньшую роль играет количество звезд в отеле. Цены на трехзвездочные отели на 7 ночей за двоих без питания стартуют от 8 тысяч гривен, с питанием придется заплатить примерно 12 тысяч гривен.

Четырехзвездочный отель на 6 ночей на двоих с питанием стоит примерно 13 тысяч гривен. За пятизвездочный отель придется выложить на несколько тысяч больше. Все зависит от линии расположения и услуг.

Если же вы планируете самостоятельное путешествие без туристических агентств, то в Болгарии можете найти большой выбор отелей, хостелов, квартир или апартаментов.

Украинцы имеют возможность отправиться на отдых в Болгарию

Номер "Стандарт" с одного человека в день стоит от 1200 гривен, есть душ, ванна, туалет, кондиционер, телевизор. В цену входит пользование бассейном на территории отеля. Цена на номер "Люкс" стартует от 1900 гривен. В номер входит ванная, туалет, мебель, двуспальная кровать, сейф. Из бытовой техники есть телевизор, кондиционер, холодильник, электрочайник. В большинстве случаев в номерах "Люкс" гостям предлагают балкон с видом на море.

Апартаменты стоят в сутки примерно 1500 гривен с человека. Сюда входит стандартная комплектация. Из технических оснащений здесь есть стиральная машина, кондиционер, микроволновая печь, фен, утюг, чайник. На территории жилого комплекса может быть даже бассейн.

Как добраться в Болгарию

Для отдыха вы можете выбрать путевку, в цену которой входит проживание, перелет, трансфер, питание и т.д. Если же вы самостоятельно хотите отправиться на отдых, то кроме самолета, можете выбрать автомобиль или автобус. Одним из самых бюджетных вариантов проезда является рейсовый автобус из Одессы в Варну.

Цены на билеты стартуют от 1300 гривен. Время в пути – 14-18 часов. Из Днепра в Варну билет будет стоить 1700 гривен. Чартерные рейсы курсируют из многих городов Украины: из Киева, Харькова, Львова, Полтавы и других.

Основной маршрут в Болгарию из Украины на автомобиле прокладывается через Черновцы и Одессу. К примеру, из Киева в Болгарию на машине придется ехать 17 часов, из Запорожья – 21 час, из Львова – 15 часов.