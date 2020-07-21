Село Коблево на Николаевщине – отличная альтернатива отдыха в Украине, ведь из-за закрытия границ украинцы вынуждены остаться дома на время отпусков. Но ситуация с пандемией коронавируса напомнила, что в Украине есть курорты, которые совсем не хуже европейских.

24 канал собрал для вас все, что надо знать об одном из таких курортов. Вино, аквапарки, лунапарк, дельфинарий и Тилигульский лиман, что еще нужно для насыщенного отдыха?

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Коблево – это бескрайние виноградники, сосновый бор, море, солнце и песок. В общем, все что надо для полного релакса. Чистый воздух является хорошим дополнением к развитой базе пансионатов, домов отдыха и частного сектора.

Как добраться?

Из-за того, что в Коблево нет железнодорожного сообщения и морского порта, попасть на курорт можно автомобилем или автобусом. Самый популярный путь в Коблево среди туристов – через Одессу, где есть международный аэропорт и железнодорожный вокзал, с которого вас довезут на место ровно за час. Существует еще один маршрут из Николаева, но им пользуются реже. В общем, Коблево связано регулярными автобусными рейсами с крупными городами Украины: Херсон, Днепр, Чернигов, Умань, Киев, Винница, Львов и другие.

Что касается стоимости поездки, то переезд из Киева в Одессу поездом будет стоить 300 гривен за купейное место в одну сторону, а из Львова – от 280 гривен. Доезд автобусом от железнодорожного вокзала в Одессе в Коблево стоит 50 гривен. Такие же цены ставят перевозчики на автомобилях.

Где остановиться?

Поскольку отдых в Коблево пользуется популярностью, рынок жилья очень развит, но и стоимость проживания здесь, соответственно, выше, чем на соседних курортах.

Кроме комфортабельных номеров, владельцы баз отдыха предлагают еще и полноценное питание. Но за это придется доплатить.

Пляж Bora Bora на курорте Коблево / Aquakoblevo.net

Цена номера в отеле со всеми удобствами стартует от 350 гривен, а если говорить о частном секторе, то цены значительно ниже – от 150 гривен.

Где перекусить?

Если вы приобрели путевку в санаторий или на турбазу, вам куда легче, ведь не нужно "ломать голову" с выбором кафе. Но если вы все-таки решили готовить сами, то магазины и местные рынки не всегда будут экономнее, чем кафе или рестораны.

Первый в списке туристов – пляжный ресторан "Мама пляж". Меню для ценителей украинской, средиземноморской и японской кухонь, где также предлагаются вегетарианские блюда. Для молодежи есть кальянный зал.

Следующим заведением, где можно перекусить, есть Celentano Pizza, который расположен на базе отдыха "Ракета". Малая пицца – от 80 гривен, большая – от 140 гривен. Однако замечания у туристов есть почти в каждом кафе. Список претензий большой: от медленного обслуживания до отсутствия терминала.

Куда пойти?

Индустрия развлечений в Коблево очень развита, особенно для детей. Помимо многочисленных надувных бананов, водных мотоциклов и катамаранов на побережье, здесь есть два аквапарка, луна-парк и дельфинарий.

Аквапарк "Орбита" открылся в 2013 году. В аквапарке используется отфильтрованная морская вода. "Орбита" предлагает аттракционы для малышей от 3-х лет и детский городок "райский остров". Взрослый билет – 600 гривен, детский – 400.

Аквапарк "Орбита" в Коблево / Фото: Koblevo-orbita.com.ua

Аквапарк "Коблево" существует с 2007 года и является крупнейшим на юге Украины. Он занимает 4 га и расположен в 1 километре от моря. Сюда входит 20 горок, из которых 9 взрослых, в том числе несколько экстремальных. На территории есть большой волновой бассейн с пресной водой и "лягушатник" для маленьких детей. В аквапарке есть собственный миниотель, ресторан и кафе.

Билет на целый день на одного взрослого стоит 600 гривен, на ребенка – 400.

Аквапарк "Коблево" / Фото: q-cf.bstatic.com

Луна-парк "Европарк" – это десятки экстремальных аттракционов, каруселей, горок, а также тира и игровых автоматов. Стоимость таких развлечений – от 30 гривен до 250.

Дельфинарий "Немо" предлагает различные шоу с морскими львами, морскими котиками и дельфинами. Также есть океанариум и возможность заказать погружение с дельфинами, или дельфинотерапию. Детский билет на шоу стоит 200 гривен, взрослый – 300; 5 минут плавания с дельфином – 1500 гривен, 10 минут – 3000.

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Что интересного в Коблево?

Одним из интересных мест в Коблево есть Тилигульский лиман. Его длина достигает 80 километров, ширина – до 3,5 километров, максимальная глубина – около 20 метров, прозрачность воды – до 7 метров. Это самый глубокий, прозрачный и чистый лиман региона.

На территории лимана расположена Косая Стрелка, которая является государственным зоологическим заказником. Некоторые из видов уникальной флоры и фауны занесены в Красную книгу Украины. Также здесь можно встретить розовых пеликанов, фазанов, зайцев, черных аистов, лисиц и волков.

Тилигульский лиман в Коблево / Фото: Koblevo.org.ua

Тилигульский лиман обладает запасами целебной сероводородной грязи, которая используется при лечении различных болезней, но поскольку официального санатория или больницы нет, то лечение происходит в "дикий" способ.

Тилигульский лиман в Коблево / Фото: Koblevo.org.ua

Также на берегу лимана расположена первая в Украине устричная ферма "Устрицы Скифии". В летний сезон на ферму ежедневно организуют экскурсии с дегустацией вина и моллюсков. Дегустационная зона расположена на берегу лимана под навесом. Цена одной устрицы – 30 гривен.

Следующее интересное место в Коблево – винзавод ПАО "Коблево", построеный в 1982 году и сейчас являющийся одним из самых известных украинских производителей вина. Винзавод владеет виноградниками площадью более 2,5 тысячи гектаров, которые растут вблизи Тилигульского ландшафтного парка.

За полтора часа опытные виноградари и виноделы расскажут вам о секретах своего мастерства, проведут экскурсию по виноградникам, познакомят со всеми стадиями производства вина, а также научат тонкостям дегустации и объяснят правила сочетаемости различных вин и блюд.

Дегустационный тур можно заказать с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Цена – от 75 до 150 гривен.

Но какой курорт без недостатков? Село, в котором живет около 2,5 тысячи человек, ежегодно принимает не менее 150 тысяч туристов. Поэтому очевидно, что иногда может не хватать туалетов, бесплатных душевых кабинок, раздевалок и лежаков на пляже. Но в целом, населенный пункт справляется с потоком отдыхающих и продолжает развиваться.

Надевайте купальники, захватите солнцезащитный крем и давай отдыхать!

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Автор: Марта Касиянчук