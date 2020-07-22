Среди мест для отдыха в 2020 году, которые больше всего "гуглят" украинцы, второе место заняло Лазурное. Причиной этому стала пандемия коронавируса и закрытие границ, поэтому украинцы теперь рассматривают все возможные варианты отдыха в Украине.

Журналисты 24 канала собрали для вас важную информацию, которая пригодится, если вы все же решите посетить этот курорт.

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Лазурное – черноморский поселок городского типа в Херсонской области с целебным воздухом и в основном чистым морем. В летний период курорт полностью заполнен туристами. Здесь есть много пансионатов, баз отдыха и санаториев. Желающие жить подальше от цивилизации могут разместиться на острове в палатках, где каждый сможет почувствовать себя Робинзоном Крузо.

Как добраться?

В Лазурное можно добраться любым способом. Если вы едете поездом, то вам нужно доехать до Херсона, а потом пересесть на автобус, который довезет вас к месту назначения. Скоростные поезда в летнее время курсируют ежедневно. Поскольку этот курорт популярен, билеты стоит забронировать заранее.

Цена купейного билета на поезд из Львова в одну сторону – 500 гривен, а из Киева – от 400 гривен, автобус – 100 грн. Самым бюджетным вариантом будет рейсовый автобус, который едет из автовокзала несколько раз в день. Его стоимость – 35 грн.

Если же вы не успеваете на автобус, можете воспользоваться такси. Средняя цена из Херсона до Лазурного – от 250 гривен. Все зависит от количества пассажиров, а также от времени. Ночью водители могут завышать цены, но не бойтесь торговаться – из-за конкуренции они идут на уступки.

Где поселиться?

На вокзале многие владельцы жилья предлагают свои базы отдыха, некоторые из них на авто отвезут прямо к номеру. Самые низкие цены – в начале лета или в конце лета. Здесь можно найти как роскошные апартаменты, так и скромную комнатку в частном секторе. Чем дальше от моря, тем ниже цены.

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Санаторий "Чайка" в Лазурном / Фото: kirillovka.ks.ua

Самые популярные базы и пансионаты среди туристов:

Хостел "Жемчужина" – общий душ и кухня. Рядом с хостелом есть рынок и супермаркет. Номер на двоих – 200 гривен.

Пансионат "Каспер" – к морю 15-20 минут. Рядом есть рынок, чтобы готовить самому на общей кухне, или же можно заказать питание за отдельную оплату. Стоимость номера – от 300 грн.

Санаторий "Чайка" – номера эконом, стандартные, полулюкс, люкс. В цену входит 3-х разовое питание, медицинское обслуживание и процедуры. Методы лечения: грязелечение, физиотерапевтические процедуры, фитотерапия, механический и ручной массаж, сингалетная кислородная и магнито-лазерная терапия. На территории есть детская и спортивная площадка, танцевальная площадка, бар, кафе, бильярд, настольный теннис. По стоимости – от 450 гривен.

Где поесть?

В Лазурном, как и в любом курортном городке, есть много кафе и различных заведений ресторанного типа, где можно вкусно и совсем недорого перекусить в любое время. Почти все заведения работают допоздна, особенно в разгар сезона.

Для ценителей разнообразной кухни стоит посетить кафе "Итальянский дворик". Заведение довольно популярно среди отдыхающих, поэтому о брони столика надо позаботиться заранее. Больше всего туристы хвалят мясные и рыбные блюда, потому что они способны удовлетворить самых придирчивых. В среднем ужин обойдется в 200 гривен с человека.



Территория отеля Oasis Beach Club / Фото: Booking.com

Не менее уютным является кафе "Оазис". По мнению многих гостей, именно в этом заведении готовят едва ли не самый вкусный шашлык во всем Лазурном. Также кафе славится необычными коктейлями. А в разгар сезона, по вечерам, здесь развлекательная программа – огненные шоу или вечер караоке в кальянном зале. Вкусно поесть одному человеку можно от 150 гривен.

Куда пойти?

Интересностей и достопримечательностей в Лазурном очень много. Кроме надувных бананов, водных мотоциклов и катамаранов на побережье, здесь есть аквапарк, луна-парк и дельфинарий, а также вы можете посетить кайт-школу.

Аквапарк "Акватория" расположен в центре города Скадовск, двадцать метров от набережной. Аквапарк входит в огромный комплекс развлечений "Остров сокровищ". Вас ждут многочисленные аттракционы, водные горки, бассейны для детей и взрослых. Здесь вы сможете расслабиться и забыть обо всех проблемах, а также получить заряд энергии на весь отдых.

Цена билета на целый день – 200 гривен.



Аквапарк "Акватория" / Фото: skadovsk3d.com

Скадовский дельфинарий "Акварель" предлагает шоу с черноморскими дельфинами-афалинами, морскими котиками и тюленями. Вас ждут каскады прыжков, захватывающие трюки в воде и спортивная гимнастика с ластоногими артистами. Также здесь вы можете посетить выставку "Дом вверх дном" и террариум.

Шоу с дельфинами стоит 250 гривен; выставка – 80, а террариум – 60 гривен.



Скадовский дельфинарий "Акварель" / Фото: Lazurnoe.in.ua

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Луна-парк – большой выбор аттракционов, которые удовлетворят как родителей с детьми, так и любителей экстрима. Цена билетов от 50 гривен в зависимости от аттракциона.

Кайт школа Windrider – узкая песчаная коса острова Джарылгач образует огромный мелкий залив, где проводятся уроки кайтсерфинга для начинающих. А более умелые райдеры могут покататься на море, перейдя косу. Стоимость такого развлечения начинается от 45 долларов и заканчивается 385 долларами. Цена зависит от продолжительности, а также от уровня навыков.



Кайт школа Windrider / Фото: kitecenter.com.ua

Что увидеть?

Из Лазурного можно поехать на множество экскурсий, которые по-новому откроют вам местность. Самыми популярными среди туристов являются остров Джарылгач, целебный гейзер и заповедник Аскания-Нова.

Остров Джарылгач – украинские Мальдивы. Самый большой необитаемый остров Украины. Этот залив часто называют украинским Саргассовым морем благодаря многообразию водорослей, лечебным грязям и голубой глине. Первое, что бросается в глаза – это прозрачная и лазурная вода, ко всему она еще и очень теплая. Территория острова отведена под Национальный природный парк, а также неподалеку расположено озеро Устричное.

Берег острова – дом для сотен видов животных: от диких оленей до болотных черепах. То, что на острове живут дикие животные, можно понять по следам кабанов, которые виднеются на песке вокруг небольших озер-водопоев. А если повезет по-настоящему – увидите даже прыжки дельфинов, которые мокрыми спинами то и дело выныривают из воды.



Остров Джарылгач неподалеку Лазурного / Фото: skadovsk3d.com

Существует отдельная экскурсия "Маяки Джарылгача" – единственные сооружения острова. Два маяка, которые являются своеобразными символами Джарылгача. Старшему из них уже более 100 лет. О маяке рассказывают интересную историю, будто его конструктором является тот самый Александр Гюстав Эйфель, который построил знаменитую Эйфелеву башню. Заказ господина Скадовского выполнялся в Париже.



Маяки на острове Джарылгач / Фото: skadovsk3d.com

Йодо-бромистый целебный источник "Гейзер" расположен за 15 километров в западном направлении, недалеко от поселка Железный Порт. Своим составом превышает морскую воду в 8 раз, а по химическому составу у него нет аналогов в Европе. Окраска имеет буро-коричневый оттенок, поэтому не надевайте новый купальник.

Лечебные свойства воды и грязей гейзера обеспечивают соли, которые в бассейнах образуют рапу. Температура воды – 45-65 градусов, а глубина – 1 527 метров. Более 25 элементов таблицы Менделеева делают источник уникальным. Стоимость поездки от 180 грн.



Источник "Гейзер" неподалеку Лазурного / Фото: lazurnoe.in.ua

"Аскания-Нова" – заповедник с дендропарком. Здесь можно увидеть более 1 000 видов животных, 70 видов птиц и более 400 видов растений. Заповедник Аскания-Нова отличается от других тем, что на его территории, кроме местных видов дикой фауны, прижились редкие животные, привезенные не только из Европы и Азии, но и из Африки, Австралии и Америки.

Зебры, американские верблюды, индийские и африканские антилопы, олени, страусы. В степи пасутся ламы, шотландские пони, дикие лошади-тарпаны и другие. Одним из самых уникальных видов заповедника являются сайгаки – древние копытные, ровесники мамонтов. Цена такой экскурсии для взрослого – 350 гривен, а для ребенка – 300 гривен.



Заповедник "Аскания-Нова" / Фото: nk-online.tv

После поездки в Лазурное многие люди делятся мыслями, что этот курорт – для не переборчивых. По их словам, немного здесь "пахнет" советчиной. Но большинство туристов все же довольны таким бюджетным отдыхом в родных краях. Путешествуйте по Украине!

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Автор: Марта Касиянчук