Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране

Украинцы смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью сроком до 30 дней уже с 14 апреля 2019 года. И виза для этого не нужна!

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Поэтому, разберемся, когда лучше всего лететь в Таиланд. LifeStyle 24 советует планировать путешествие на конец сентября – начало октября и ноябрь. Именно в этот период авиакомпании предлагают самые дешевые билеты, ориентировочно до 350-370 долларов в одну сторону. Но не забывайте, что покупать их надо заранее. В общем ближе к маю билеты значительно дорожают, а летом дешевых билетов нет вообще.

Выгоднее всего лететь из киевского аэропорта "Борисполь" в международный аэропорт Бангкока – Суварнабхуми. А уже из Бангкока можно добраться лоукостером до любого курорта. Еще один перелет внутри страны будет стоить до 15 долларов, или же можно воспользоваться автобусом. Забронировать билеты на автобус можно здесь.



Путешествие в Таиланд начнется с самолета

Какими авиакомпаниями лететь

Из Украины в Таиланд можно полететь прямым рейсом, или же с пересадками. Если вы выберете второй вариант, то можете сэкономить несколько тысяч гривен.

Прямой рейс:

МАУ.

С пересадками:

Emirates – через Дубай (ОАЭ).

Etihad – через Абу-Даби (ОАЭ).

FlyDubai – через Дубай (ОАЭ).

Cathay Pacific – через Гонконг.

Qatar Airways – через Доху (Катар).

China Southern Airlines – через Гуанчжоу (Китай).

Air Astana – через Астану и Алматы.

Turkish Airlines – через Стамбул.

Куда отправиться

В Таиланде есть 5 основных популярных направлений для зимовки и туризма: Чанг-Май, Паттайя, Пхукет, Краби и Самуй.

– Чанг-Май. Город расположен на Севере Таиланда. Там нет выхода к морю, однако есть дешевое жилье и много национальных парков. Хорошо подходит для работы в теплом климате с поездками по окрестностям.

– Паттайя. Некоторые путешественники не советуют Паттайю для тихого и семейного отдыха. В общем Паттайя – это один из самых больших секс-курортов мира. Город имеет выход к морю, а также наполнен торговыми центрами, магазинами, барами и имеет большой выбор развлечений.

– Пхукет. Пхукет – туристический остров, который имеет много красивых пляжей, но цены здесь высокие. К слову, остров является основным тайским направлением многих тур-операторов стран бывшего СНГ.



Пляж Пхукета

– Краби. Провинция имеет непревзойденную природу и чистые большие пляжи. На Краби цены высокие, но из провинции можно плавать на разные экзотические острова Таиланда.

– Самуй. Остров Сиамского в заливе славится не очень чистыми пляжами, но отдых здесь дешевле, чем на Пхукете и в Краби. В общем Самуй – это замечательное место для спокойной работы с возможностью отдыхать на берегах Сиамского залива.



Самуй

Ге искать жильё

В Таиланде цены на аренду жилья напрямую зависят от времени года или месяца, в который вы арендуете жилье. Поэтому различают три сезона: low-season, high-season и pic-season.

– Low-season, или низкий сезон, длится с мая по октябрь.

– High-season, высокий сезон – это время с ноября по апрель.

– Pic-season, то есть самый пик сезона, приходится на период с января по февраль.

Цена на аренду квартир и вилл в высокий сезон поднимается в несколько раз. И если в период с мая по октябрь у вас есть все шансы найти жилье по приезду, то в высокий сезон имеет смысл рискнуть и выбрать квартиру через интернет.



Вилла на Пхукете

После того, как вы определились с конкретным местом отдыха, вы можете поискать варианты аренды жилья от номера в хостеле до собственной виллы.

Цены и варианты аренды жилья в Таиланде можно найти здесь.

Что посмотреть в Таиланде

Таиланд богат на развлечения, здесь можно не только понежиться на солнышке и поплавать в волшебном море, но и культурно отдохнуть и обогатиться духовно. Таиланд действительно впечатляет туристов своими достопримечательностями и важными культурно-историческими местами. LifeStyle 24 составил свой топ мест, которые должен посетить каждый турист.

1. Аютия

Аютия когда-то считалась крупнейшим городом на Земле, а сегодня является частью города Аюттхая и важной тайской достопримечательностью. До нее легко добраться из Бангкока на машине, поезде или лодке. Также можно отправиться в однодневную поездку, или купить экскурсию с ночевкой.



Исторический город Аютия

Ныне древний город разрушен, но его остатки и один из уцелевших храмов считают объектом наследия ЮНЕСКО.

2. Храм Изумрудного Будды

Одна из самых заметных достопримечательностей Таиланда – Храм Изумрудного Будды. Большой дворец, построенный в 1780 году, был резиденцией короля и его семьи вплоть до середины 20 века.



Храм Изумрудного Будды

Структура включает ряд отдельных зданий и колонн, украшенных мозаиками, а окружают все эти архитектурные шедевры прекрасные сады. Это священное место притягивает туристов статуей Будды, созданной еще в XXV веке. У входа гостей встречают бронзовые львы из Камбоджи и золоченые фигуры мифических существ.

3. Ват Пхо

Ват Пхо – уникальный храм в Бангкоке. Именно здесь зародилось и развивается искусство известного тайского массажа. Храм построили еще в 12 веке, но известность он приобрел с момента появления лежащей статуи Будды. Рядом с храмом есть библиотека, в которой хранятся древние рукописи.



Храм Вaт Пxo

4. Мыс Промтхеп

Мыс на острове Пхукет является излюбленным местом многих фотографов. За один день, проведенный на Промтхепе, можно получить лучшие фотографии закатов, рассветов и пейзажей. Кроме этого, стоит посмотреть памятник Джумборну и маяк, построенный с использованием золота, на вершине мыса. Мыс Промтхеп уверенно держится в десятке самых популярных мест Таиланда.



Мыc Прoмтxeп

5. Белый храм

Ват Ронг Кхун – это храм, который словно сошел со страниц сказки. Храм быстро прославился благодаря своему нетипичному виду.



Белый xрaм

Ослепительный белый цвет подчеркивает чистоту Будды. Храм окружают скульптуры демонов и прочей нечисти.

6. Пляж Рейли

Пляж Рейли и его побережья являются настоящим тропическим раем на курорте Краби. Он привлекает туристов чистой бирюзовой водой, высокими утесами и белым песком. Рейли – уединенный пляж, добраться которого можно только по воде. Он притягивает профессиональных скалолазов и дайверов.



Пляж Рейли

Окруженный горами и растительностью, Рейли также является хорошим вариантом для походов. На небольшом полуострове сосредоточены лагуны внутри скал, пещеры и смотровые площадки.

Хорошего отдыха!