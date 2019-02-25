Отдых на свежем воздухе: Меган Маркл и принц Гарри посетили федерацию конного спорта

Герцоги Сассекские прибыли в Марокко с трехдневным визитом к правящей семье североафриканской столицы в субботу, 23 февраля. Во время своего пребывания там Меган Маркл с принцем Гарри посетили Королевскую федерацию конного спорта.

37-летняя Меган Маркл смело путешествует по странам вместе с принцем Гарри, несмотря на то, что переживает последний триместр беременности. Так, 23 февраля герцоги Сассекские прибыли в столицу Марокко, где посещают немало мероприятий и культурных мест в столице североафриканской страны.

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Новые снимки и видео с королевских посещений появились на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter. Принц Гарри и Меган Маркл посетили Королевскую федерацию конного спорта, которая расположена в столице Марокко Рабате. Там супруги прогулялись по конюшням, познакомились с животными и приняли участие в занятиях по уходу за лошадьми.

Для мероприятия на свежем воздухе Меган Маркл одела парку цвета хаки, водолазку в черно-белую полоску и черные обтягивая джинсы. Однако образ герцогини не обошелся без ее любимых высоких каблуков.



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @the___royalfamily

The Duke and Duchess of Sussex continue their visit to Morocco at the Royal Equestrian Club in Rabat.

⁰Here Their Royal Highnesses will see how equine therapy helps disabled children and young people with mental health challenges. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/OHvu9o4CS4 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 лютого 2019 р.



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @meghan_inspiration

The Duke and Duchess of Sussex meet disabled young people grooming horses at the Royal Equestrian Club and hear how spending time with horses is a source of therapy for them. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/o7orIy9efO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 лютого 2019 р.



