Отдых на свежем воздухе: Меган Маркл и принц Гарри посетили федерацию конного спорта
Герцоги Сассекские прибыли в Марокко с трехдневным визитом к правящей семье североафриканской столицы в субботу, 23 февраля. Во время своего пребывания там Меган Маркл с принцем Гарри посетили Королевскую федерацию конного спорта.
37-летняя Меган Маркл смело путешествует по странам вместе с принцем Гарри, несмотря на то, что переживает последний триместр беременности. Так, 23 февраля герцоги Сассекские прибыли в столицу Марокко, где посещают немало мероприятий и культурных мест в столице североафриканской страны.
Читайте также: В красном платье и на высоких каблуках: Меган Маркл очаровала поклонников стильным образом
Новые снимки и видео с королевских посещений появились на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter. Принц Гарри и Меган Маркл посетили Королевскую федерацию конного спорта, которая расположена в столице Марокко Рабате. Там супруги прогулялись по конюшням, познакомились с животными и приняли участие в занятиях по уходу за лошадьми.
Для мероприятия на свежем воздухе Меган Маркл одела парку цвета хаки, водолазку в черно-белую полоску и черные обтягивая джинсы. Однако образ герцогини не обошелся без ее любимых высоких каблуков.
Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @the___royalfamily
Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @meghan_inspiration