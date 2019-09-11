Отдых в Греции: лучшие места, которые запомнятся на всю жизнь

Греция – это единственная страна в мире, где количество туристов в два раза превышает местное население. Это и неудивительно, ведь горные пейзажи, античные города и чистые пляжи очаровывают своей красотой. Lifestyle24 собрал лучшие места Греции, чтобы ваш отдых запомнилась надолго.

Акрополь

Фантастическое место, которое считается визитной карточкой столицы Греции – Афины. Тысячи туристов со всего мира приезжают сюда каждый год, чтобы насладиться историческими сооружениями.

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Сначала место служило резиденцией для правителя. Впоследствии оно превратилось в небольшой городок. Правда, из-за различных катаклизмов и войн от большинства роскошных сооружений остались лишь руины. И все же они и в таком состоянии поражают своей красотой.



Акрополь

Афинский Акрополь славится 21 историческим объектом. Одним из самых значительных и крупнейших памятников является Парфенон – это храм, посвященный Афине. Его строительство происходило в 447 – 438 годах до нашей эры.



Руины известного храма Парфенон

Памятник шириной 31 метра и высотой 70 метров полностью украшен мрамором. Ранее среди 46 колонн там стояла роскошная 12-метровая статуя богини Афины из дерева, золота и слоновой кости.



Памятник, посвященный Афине



Здание храма Парфенон полностью украшено мрамором

На юго-восточном склоне холма расположен театр Диониса, который вмещает почти 17 тысяч зрителей. Место также славится ценными святилищами Зевса, Асклепия, Ники Аптерос, Диониса, Пандиона и Аглавры.



Театр Диониса

Путешествие в Акрополь вам запомнится надолго, ведь кроме ценных памятников архитектуры там открываются невероятные пейзажи на Афины.

Храм Зевса в Олимпии

Храм Зевса славится на весь мир своими невероятными масштабами. Он считается самым большим во всей Греции, ведь его размеры больше Парфенона в Акрополе.



Храм Зевса

Строительство храма длиной 107 метров и шириной 41 метр началось еще в VI веке до нашей эры и продолжалось 650 лет.

Ранее внутри памятника стояли две огромные статуи Зевса Олимпийского и императора Адриана из золота и слоновой кости. К сожалению, они не сохранились до нашего времени. От храма остались лишь 15 из 104 огромных 17-метровых колонн.



От храма осталось только несколько огромных колонн

Остров Санторини

Не знаете какой курорт выбрать для отдыха? Тогда непременно отправляйтесь на сказочный остров Санторини. Ведь там в покое вы сможете насладиться невероятными пейзажами и неповторимой архитектурой.

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Что интересно, в некоторых местах острова даже запрещено ездить на автомобиле, чтобы не мешать отдыхать туристам.

Санторини считается идеальным местом для спокойного отдыха

Остров очаровывает узкими улочками, небольшими домиками с синими окнами и дверями, а также уникальным цветом морской воды.



Остров славится домиками с синими крышами и окнами

Кроме этого, в Санторини можно увидеть ценные памятники архитектуры, к примеру, археологический заповедник Акротири, церковь Агиу Мина, монастырь Ильи Пророка и особняк Джорджа Эмануэля Аргироса.



Невероятные пейзажи на острове Санторини

Стадион Панатинаикос

Это единственный в мире стадион, который полностью отделан белым мрамором. Его построили в Афинах из остатков древнегреческого стадиона, а потому он считается одним из старейших на всей Земле.



Стадион Панатинаикос

Что интересно, именно из-за своего немалого возраста беговые дорожки не соответствуют современным стандартам.

Один из старейших стадионов в мире

Стадион может вместить на 50 горизонтальных мраморных рядах почти 80 тысяч болельщиков.

Панатинаикос вмещает почти 80 тысяч зрителей

В 1896 году на стадионе Панатинаикос состоялись первые в современной истории Олимпийские игры.

Дельфийский театр

Это один из крупнейших театров в Греции, который вмещает пять тысяч человек. Его построили в городе Дельфы в четвертом веке до нашей эры. Однако после этого его несколько раз реконструировали.

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Сейчас театр, в основном летом, продолжает собирать большое количество людей, ведь там проходят различные культурные мероприятия.



Дельфийский театр

Кроме этого, из театра открываются невероятные пейзажи на храм Аполлона и долину оливковых деревьев.



Театр может вместить пять тысяч человек

Пещера Мелиссани

Если вы хотите окунуться в гармонию с природой и насладиться невероятными пейзажами, тогда вам необходимо отправиться на восточное побережье греческого острова Кефалония.



Пещера Мелиссани

Именно там расположена уникальная пещера Мелиссани, которая окружена лесами и сказочным озером с голубой водой. Что интересно, водоему уже более 20 тысяч лет. Вода там такая чистая и прозрачная, что можно увидеть дно на глубине 14 метров.



В пещере очень чистая вода

Экскурсии на лодке в пещере Мелиссани

Пещера Мелисан сформировалась еще более 30 тысяч лет назад уникальным способом. А все благодаря химическому и механическому процессу разрушения скал.

Греки верят, если влюбленная пара возьмется за руки и коснется воды в пещере, тогда их любовь будет крепкой и вечной.



Пещера поражает своей красотой

Остров Родос

Ранее этот остров считался одним из семи чудес античного мира, ведь именно там стоял гигантский Колосс Родосский.



Остров Родос

Сейчас остров является одним из самых популярных мест для отдыха в Европе. Он расположен в восточной части Эгейского моря у побережья полуострова Малая Азия.

Тысячи туристов ежегодно приезжают в Родос, чтобы увидеть средневековые здания, интересные археологические раскопки и насладиться отдыхом на чистых пляжах.



Остров ранее относился к семи чудесам античного мира

Фото: Unsplash, Historyplex, Architectureimg, Pixabay, Orange smile, Greeka, Foryou, Siber travel, Focus Greece, Sky news.