Отдых в Италии: подборка самых интересных мест, которые должен увидеть каждый

Италия завораживает своей архитектурой, историей, улочками и площадями. Активный путешественник сможет открыть для себя все многообразие страны. Начиная от живописного Комо с уютными домами и бескрайним озером, стильного Милана с готическим собором, который продуман до мельчайших деталей, вплоть до старинного Рима, который так и дышит историями. О самых красивых местах Италии – читайте дальше.

Уютный Комо

Наиболее посещаемые туристические города озера Комо – это Варенна, Комо, Менаджо и Белладжио. Однако следует начинать с самого города Комо, а потом спланировать маршрут и исследовать другие города.

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Если прилетать в аэропорт Милан-Мальпенса, то в город Комо можно добраться на электричке, осуществив одну пересадку. Однако это не должно пугать туриста, ведь электрички курсируют в стране очень часто.

Как доехать до Комо? Необходимо приобрести билет до станции Саронно (Saronno), а там пересесть на поезд, идущий до станции Комо Лаго (Como Lago). Следует не забыть попросить билет второго класса. Он особо не отличается удобствами от первого, однако стоит в разы дешевле.

Важно! В Италии обязательно необходимо завалидировать билет перед тем, как сесть в поезд. Для этого, как на самих вокзалах, так и на перронах, находятся специальные автоматы.



Валидаторы в Италии / Фото из открытых источников

► Фуникулер Комо-Брунате – связывает город Комо с городком Брунате. Однозначно стоит воспользоваться, чтобы полюбоваться панорамным видом озера. В Брунате живут в основном местные, а это значит, что есть возможность затеряться и увидеть не туристическую часть Италии.



Улочки не туристической части берега озера Комо / Фото: Лиза Кокошкина

Билет на фуникулер стоит – 5,70 евро в обе стороны (2019 год – 24 канал).

► Паром по озеру Комо – отличный способ увидеть живописные места в окружении небесно-голубого озера и одновременно добраться в другой населенный пункт. Расписание и навигацию паромов можно узнать на сайте Navigazione Laghi.



Озеро Комо / Фото: Лиза Кокошкина

► Городки на озере Комо известны еще и своими старинными виллами. Многие из них до сих пор являются частными, поэтому могут быть открытыми для посещения только в определенный промежуток времени.



Виллы на берегу озера Комо / Фото: Лиза Кокошкина

Лучше заранее выбирать и проверять, когда работает каждая из вилл и не забронированы ли на ней различные мероприятия.

Стильный Милан

Милан – это один из крупнейших территориально и экономически развитых городов в Италии.

► Дуомо или Миланский собор. Это архитектурное чудо строилось в течение почти 500 лет, начиная с 1386 года. Закончили же строительство собора по приказу Наполеона Бонапарта, который непременно хотел быть коронованным именно в Дуомо, как король Италии. Что произошло 20 мая 1805 года.



Дуомо / Фото: Мария Лелека

Миланский собор выполнен из белого мраморного фасада и из идеально вырезанных камней. Одной из его особенностей является более 2 тысяч белых мраморных статуй.

Лучше всего можно рассмотреть мелкие детали готического собора, поднявшись на крышу Дуомо. Оттуда же открывается невероятный вид на город.



На крыше Миланского собора / Фото: Мария Лелека

Однозначно стоит погулять по всем старинным и необычным коридорам крыши собора. Советуем не бояться и тщательно его исследовать, ведь он скрывает множество тайных проходов.

Как попасть в Дуомо? Стоимость и маршрут по собору зависит от того, какую из опций выберет для себя турист. Можно подняться только на крышу или зайти только внутрь собора, или комплексную экскурсию.



Что и сколько стоит в Дуомо / Фото: Мария Лелека

► Галерея. Даже если в планы не входил шопинг в магазинах люксовых брендов, то локация все равно стоит того, чтобы ее посетить.

Мозаичные украшения, скульптуры, статуи, фрески и известный стеклянный потолок – все это украшает Галерею.



Галерея / Фото: Лиза Кокошкина

Она открыта круглосуточно и абсолютно бесплатная, поэтому попасть в маленький музей можно в любое время суток.

► Арка Мира – строилась по инициативе Наполеона. Ею он хотел продемонстрировать величие его военных побед и однажды победно въехать через нее в город.



Арка Мира / Фото: Мария Лелека

Старинный Рим

Рим сразу поражает масштабами каждого туриста. В город однозначно не нужно приезжать, чтобы передвигаться от достопримечательности к достопримечательности. Только день можно потратить, чтобы хаотично исследовать узкие улочки.

► Площадь Пьяцца Венеция, где расположен монумент Витториано – построенный в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Вход туда совершенно бесплатный, а со смотровых площадок площади открывается волшебный вид на город.



Монумент Витториано / Фото: Мария Лелека

► Пьяцца Навона – площадь украшена тремя фонтанами, скульптурами Бернини и двумя Базиликами. Фонтан четырех рек, который там расположен, это египетский обелиск в окружении статуй, символизирующих главные реки четырех частей света – Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плату.



Фонтан четырех рек / Фото: Мария Лелека

► Пантеон – это античный храм, который посвящен древнеримским богам и является воплощением величия Римской Империи. Его масштабы впечатляют, учитывая, что построен он около 126 года нашей эры.

В Пантеоне вообще нет окон, а только одно отверстие на самой вершине купола диаметром в 9 метров. Для древних римлян этот одно отверстие означал единство всех божеств.



Купол в Пантеоне / Фото: Мария Лелека

Расположен он на площади Пьяцца-делла-Ротонда и посетить его можно бесплатно.

► Настоящей жемчужиной среди сотен фонтанов Рима принято считать Фонтан Треви. Это одно из самых туристических мест Рима, поэтому увидеть его без толпы людей вокруг – почти невозможно.



Фонтан Треви / Фото: Мария Лелека

Фонтан высотой достигает почти 26 метров, а в ширину до 20 метров. В центре бог Нептун в колеснице-раковине, запряженной морскими коньками.

В Италии верят, что, бросив одну монетку в фонтан Треви, обязательно вернешься в Рим, а бросив две – найдешь счастье. В результате власть получает из фонтана 1,4 миллиона евро в год.

► Колизей был построен в 1 веке и стал самым большим сооружением для массовых развлечений на территории всей Римской Империи. В нем могло рассесться более 50 тысяч жаждущих зрелищ римлян.



Колизей / Фото: Мария Лелека

Колизей открывается в 9:00, закрывается в зависимости от сезона, за час до захода солнца.

С 30 марта по 31 августа Колизей закрывается в 19:15, с 1 сентября по 30 сентября – в 19:00, с 1 октября по 30 октября – в 18:30, с 31 октября по 15 февраля – в 16:30, с 16 февраля по 15 марта – в 17:00.

Билеты лучше покупать заранее на сайте, чтобы не тратить время на длинные очереди.

Особый Ватикан

Ватикан – это резиденция Папы Римского, а также самое маленькое в мире независимое государство, анклав посреди Рима в Италии.

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В этом государстве постоянно проживает не более тысячи человек, а посещает его ежедневно более 20 тысяч туристов со всего мира. Каждый день с утра люди выстраиваются в очередь вокруг крепостных стен минигосударства, чтобы попасть в Базилику Святого Петра.



Внутри базилики Святого Петра / Фото Мария Лелека

Вход в Базилику Святого Петра является бесплатным, однако придется выстоять очередь от 30 минут и даже до 3 часов. Заранее лучше проверить режим работы на официальном сайте.

При визите в Ватикан следует соблюдать дресс-код: колени и плечи должны быть прикрыты.

► Смотровая площадка под куполом Базилики Святого Петра

За террасу придется заплатить 8 евро, если подниматься по лестнице и 10 евро, если пользоваться лифтом (2019 год – 24 канал).



Что можно увидеть со смотровой площадки / Фото: Мария Лелека

Туристам следует помнить, что лифт провезет только половину пути, а остальную часть нужно будет преодолевать самостоятельно по узким и старинным лестницам.