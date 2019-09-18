Отец Бритни Спирс избежит наказания за избиение внука, – СМИ

Поп-певица Бритни Спирс стала самой обсуждаемой звездой в СМИ, ведь страсти вокруг ее семьи не утихают. На днях разгорелся очередной скандал с ее участием: экс-муж звезды заявил, что ее отец избил внука и, вероятно, избежит за это наказание.

Как сообщили инсайдеры E! Online, после расследования правоохранители не нашли доказательств того, что 67-летний отец Бритни Спирс на самом деле избил старшего сына певицы. Из-за этого, по словам работника прокуратуры, уголовное дело может попасть в суд.

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"По результатам изучения материалов дела выявлены недостаточно доказательств того, что Джейми Спирс совершил уголовное преступление", – отметил инсайдер.

Что случилось с сыном Бритни Спирс?

4 сентября все мировые СМИ взорвались новостью: еэкс-муж Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, обратился к правоохранителям и в суд. Причиной для очередного семейного конфликта стала жалоба 13-летнего сына Шона на агрессивное поведение дедушки. По его словам, инцидент произошел 24 августа. Отец поп-звезды ворвался в имение Бритни и сломал дверь в комнату мальчика. Джейми Спирс с силой тряс ребенка на глазах у его младшего брата Джейдена. Детали такого нападения рассказали инсайдеры из близкого окружения артистки, поскольку дело рассматривается без разглашения попричине фигурирования в нем подростка.

Вследствие обвинений Кевин Федерлайн получил приоритетную опеку над детьми, подчеркивая, что потомкам будет безопаснее находиться в его квартире. До этого экс-супруги делили поровну время проведения с сыновьями.

Инцидент повлиял на отношения в семье Бритни Спирс. Судьи запретили ее отцу видеться с внуками, после чего сам Джейми отказался от права опеки над дочерью. Контролировать состояние Бритни отныне будет ее помощница Джоди Монтгомери. Вместе с тем сама Бритни Спирс болезненно реагирует на такие дрязги и боится потерять возможность общаться со своими сыновьями.

Бритни очень расстроена случившимся. Она не может поверить, что отец поставил под угрозу ее общение с мальчиками. Звезда и так постоянно живет в страхе, что потеряет опеку,

– рассказал инсайдер.

Что известно о разводе Бритни и Кевина?Со времени развода Бритни Спирс и ди-джея Кевина Федерлайна прошло 12 лет. После окончания отношений звезда долго оправилась от депрессии и лечила нервный срыв. Затем суд решил лишить родительских прав певицу и передать двух ее сыновей на воспитание экс-мужу. По решению служителей Фемиды, звезда должна выплачивать ежемесячно 20 тысяч долларов. Сейчас сумма, возможно, стала больше.