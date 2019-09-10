Отец Бритни Спирс отказался быть ее опекуном: детали конфликта

67-летний Джейми Спирс передал права опеки над своей дочерью, 37-летней Бритни Спирс, давней помощнице певицы – Джоди Монтгомери. На такое решение он вынужден был пойти по состоянию здоровья, хотя на это, возможно, повлиял недавний скандал с детьми артистки.

Согласно новым судебным документам, в экс-помощницы Бритни будут те же обязательства, которые ранее были у отца звезды. В частности, это касается общения с медицинским персоналом и врачами, которые имели отношение к Бритни Спирс, а также к медицинским записям артистки. Об этом сообщают в издании People.

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По официальной версии, отец Бритни отказался от опекунства по состоянию здоровья, но несколько недель назад СМИ взорвались новостью, что один из внуков мужчины - 13-летний Шон - стал жертвой травли и нападения своего дедушки. Произошло это в присутствии младшего сына Бритни - 12-летнего Джейдена.

Тогда же отец ребят обратился в полицию и подал в суд на своего тестя, а сам получил 70% опеки над детьми против 30% Бритни. Пока же Джейми Спирс в течение трех лет не имеет права общаться с внуками по решению суда.

Что известно о Джейми Спирсе?

67-летний отец Бритни Спирс уже не первый раз попадает в скандалы относительно своей дочери и ее семьи. В 2018 году отец певицы предложил Кевину Федерлину немалую сумму (10 тысяч долларов) в обмен на прекращение судебного разбирательства. Причиной стало желание экс-мужа Бритни втрое увеличить алименты на детей, поскольку доходы артистки росли, а состояния Кевина существенно уменьшились.

Также отец Бритни имел немалое влияние на психическое здоровье дочери в начале 2019 года. Тогда же артистка проходила курс лечения в клинике, поскольку слишком сильно прониклась заболеванием своего отца, из-за чего сама нуждалась во врачебной помощи. Но все зашло слишком далеко, ведь мама звезды заявляла, что ее дочь удерживали в клинике насильно и дольше запланированного времени. Также Линн Спирс обратилась в суд с просьбой пересмотреть опекунство над дочерью ее отца Джеймса.