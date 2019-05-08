Отец бросался на меня с ножом, – Камалия рассказала жуткие детали своего детства

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Камалия рассказала об отце-садите
Камалия рассказала об отце-садите / Facebook / @kamaliya.zahoor

Певица Камалия сейчас является успешной представительницей украинского шоу-бизнеса и женой миллионера Мохаммада Захура. Однако в детстве звезда была свидетелем насилия и сама страдала от агрессии отца.

На днях во время эфира на телеканале "Украина" Камалия призналась, что ее детство было непростым, ведь отец Виктор Шмаренков был садистом. Артистка неоднократно видела, как он издевался над ее мамой. А когда она умоляла прекратить, мужчина набрасывался с кулаками и на Камалию.

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Постоянно находилась в стрессовом состоянии, потому что мой отец бил мою маму. Я плакала, просила этого не делать. Тогда отец переключался на меня. У меня были от портупеи кровоизлияния, синяки. Отец был садистом. Если он входил в ярость – то все,
– откровенно рассказала она.

Именно из-за насилия в семье Камалия стала инициатором официального развода родителей. Певица сделала это, когда подросла и поняла, что так продолжаться не может.

"Я стала инициатором развода. Потому что мы с мамой боялись идти домой, жизнь превратилась в ад. Мы ночевали на улице, он с ножом на меня бросался", – поделилась жуткими деталями Камалия.

На протяжении 10 лет певица не общалась с отцом-садистом. Однако когда знакомые рассказали ей о плачевном положении мужчины, она решила все же помочь ему. Камалия лечила Виктора Шмаренкова от алкогольной зависимости. При этом артистка не знает, помогли ли ее усилия отцу наладить жизнь.

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Теги: Музыка Новости LifeStyle LifeStyle
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