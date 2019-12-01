Отец Джиджи и Беллы Хадид объявил себя банкротом

Отец супермоделей Джиджи и Беллы Хадид Мохамед подал документы в суд о банкротстве своей строительной компании. Это произошло через неделю после решения суда об опасности и сносе его особняка в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет издание Daily Mail. Как известно, у Мохамеда течение последних трех лет длится судебный процесс против его строительной компании, которая нарушила правила безопасности при строительстве роскошного особняка. В народе дом называется "Звездный корабль" и находится на холме в элитном районе Лос-Анджелеса.

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Отца супермоделей обвинили в том, что дом "несет угрозу для жизни соседей" и по решению суда решено снести особняк, строительство которого обошлось в 100 миллионов долларов.

"Здание очень опасно ... Если этот дом обрушится с холма, он снесет и часть прилегающих зданий", – заявил судья.

Но, как сообщают адвокаты Мохаммеда, у 71-летнего мужчины нет денег на демонтаж здания (5 миллионов долларов) и суммы за работу супервизора в размере 500 тысяч долларов. Поэтому Хадид должен признать себя банкротом.

Интересно то, что в это время, когда отец моделей объявил о банкротстве, его дочь Белла Хадид пожертвовала средства на посадку 600 деревьев, чтобы компенсировать ущерб от регулярных перелетов на частных самолетах. Так каждый перелет будет равняться 20 новым растениям.

Пожертвовала деньги на высадку 600 деревьев, по 20 за каждый мой перелет, который я сделала за последние три месяца. Вероятно, я продолжу это делать как минимум до конца года. Мне грустно, что моя работа так сильно влияет на изменение климата и на весь мир. Матушка-природа нуждается в нашей любви,

– отметила Белла Хадид.