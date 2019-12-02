Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа во время их развода

В Голливуде назрел очередной длительный и скандальный бракоразводный процесс. Актер Джонни Депп продолжает попадать в шокирующие новости из-за судебной тяжбы с бывшей возлюбленной Эмбер .Херд. Теперь стали известны новые подробности из их жизни: отец девушки Дэвид Херд угрожал застрелить звезду "Пиратов Карибского моря" во время развода с его дочерью.

Об этом известно из заявления владельца компании, которая обслуживала машины Джонни и Эмбер Дэвида Киллаки, пишет таблоид Daily Mail.

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По словам Киллаки, актриса Эмбер Херд после развода была раздражительной и агрессивной. По просьбе адвокатов Джонни Деппа мужчина свои воспоминания изложил в официальном документе, которые актер приложил к другим для судебной тяжбы с экс-женой.

В заявлении Дэвид Киллаки вспомнил последнюю встречу с Эмбер, когда она отказалась оплатить его выполненную работу. Женщина объяснила это тем, что все счета должен платить Джонни Депп, так как из-за бывшего мужа у нее финансовые проблемы.



Джонни Депп и Эмбер Хёрд / Getty Images

"Она сказала, что согласно договоренностям, Депп должен закрывать все ее счета, поэтому, если я хочу, чтобы мне заплатили, то должен выслать чек ему", – говорится в документе.

Впоследствии к автомастеру обратился отец Эмбер Херд Дэвид, который сказал передать угрозы актеру.

Мистер Херд обвинял Джонни, что тот испортил карьеру его девочке, и он должен поплатиться за это: "Я из Техаса, а мужик из Техаса всегда носит при себе кольт и Джонни встретится с ним в конце концов",

– процитировал слова отца Эмбер Дэвид Киллаки в официальном заявлении.



Эмбер Херд и ее отец Дэвид / Getty Images

Что известно о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа?Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их расставания стало заявление актрисы о домашнем насилие. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность.



После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не причинял насилия своей экс-супруге и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства по своей невиновности перед бывшей женой.



Впоследствии СМИ стало известно о романе Деппа с молодой россиянкой, но эти отношения быстро завершились из-за того, что Джонни постоянно был в напряжении из-за бракоразводного процесса с Херд.