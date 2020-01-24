Отец Меган Маркл обнародовал архивные снимки дочери, которых еще не было в сети

Пожалуй, Томас Маркл почувствовал, что именно сейчас настал его звездный час. Отец герцогини Сассекской уже успел дать два довольно скандальных интервью журналистам и даже поделиться архивными фото Меган.

Все привыкли видеть Меган Маркл в роскошных брендовых нарядах, которые даже в повседневной стиле выглядят великолепно. Однако в детские годы герцогиня Сассекская, как и все американские дети, примеряла не кутюрную одежду и наслаждалась играми под присмотром родителей. 24 января Томас Маркл решил поделиться с общественностью снимками, сделанными с дочкой десятки лет назад. Фотографии появились в документальном фильме, который на днях вышел на 5 Channel, передает британский таблоид The ​​Sun.

Важно: Они разрушают монархию, удешевляют ее, – отец Меган Маркл отличился острым комментарием

Кроме этого, в киноленте Томас Маркл решил поделиться воспоминаниями о детстве герцогини. По его словам, с детства Меган была особым ребенком, поэтому родители были убеждены, что она достигнет большого успеха.

Когда она родилась, я был вне себя от счастья. Я увидел впервые ее лицо, ее мизинчики, свернуты вокруг моих пальцев, и это было все, я полюбил ее на всю жизнь. И просто знал, что она будет очень особенной. Меня поразил этот ребенок. Она была настолько красивой, что я просто любовался и не мог отпустить ее из рук,

– рассказал Томас Маркл.

Архивные фото Меган Маркл / The Sun

По словам Томаса Маркла, его дочь с детства отличалась особым артистизмом. Она охотно участвовала в школьных спектаклях и не боялась выступать перед публикой. Поэтому родители герцогини Сассекской не сомневались, что когда-то она будет покорять мир актерской игрой.



Меган Маркл в школьном спектакле / The Sun

Отец герцогини Сассекской не скрывает, что ему жаль, что его отношения с дочерью испортились. Поэтому он не сдерживает сожаления, ведь общение с герцогами Сассекскими может так и не наладиться. Но несмотря на такие щемящие рассказы, Томас Маркл отличился и громкими заявлениями в интервью. В частности, он рассказал, что именно после конфликтного разговора с принцем Гарри перед свадьбой ему стало плохо. Срочная операция на сердце заставила его отказаться от поездки в Лондон, потому Томас Маркл уверен, что королевская семья – его должники, которые должны выплатить денежную компенсацию.

Они все мои должники: королевская семья, Гарри и Меган. Я должен быть вознагражден за то, что пережил. Дочь обещала, что будет заботиться обо мне, когда я стану старым. Сейчас я уже достиг преклонного возраста, поэтому пора ухаживать за папой,

– заявил отец герцогини.

Кроме этого, он отметил, что остается членом королевской семьи, хотят они того или нет. "Для них я не существую. Осознает это Гарри или нет, но он теперь тоже является частью семьи, а я – частью монархии. Нам надо поговорить. Ему уже не 12 лет, он больше не имеет права быть таким недотрогой", – добавил Томас Маркл.