Отец Меган Маркл показал кадры, как его дочь сняла платье в школьной постановке

Хотя герцоги Сассекские официально отказались от королевских обязанностей, они все же страдают от скандальных новостей. Отец Меган Маркл дал очередное интервью, во время которого показал, как его дочь разделась на сцене во время постановки.

75-летний Томас Маркл решил использовать внимание журналистов к своей дочери и принцу Гарри. После резонансного интервью для британского канала 5 Channel он согласился на еще одно общение со СМИ. Отец герцогини Сассекской стал приглашенным гостем популярного шоу "Доброе утро, Британия" (Good Morning Britain), передает The Sun.

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Томас Маркл вспомнил, какой Меган была в детстве. В предыдущей программе он показал немало архивных фото с дочкой, поэтому на новое шоу подготовил очередную порцию семейных кадров. На фотографиях видно, как 16-летняя Меган Маркл играет в школьной постановке "Порочное сердце". По сценарию герцогиня сначала предстает перед зрителями в черном платье и ожерелье с жемчугом, а потом раздевается перед зрителями до трико. Отец жены принца Гарри назвал дочь "дерзкой Мэг", вспоминая вечер ее выступления.

Кроме этого, демонстрируя пикантные фото всему миру, Томас Маркл не скрывал, что его отпрыск будет шокирована от просмотра этих фото. Однако это не остановило отца Меган, поэтому он продолжил демонстрировать архивные снимки.

Здесь Меган играет девушку, которая пришла в спа-салон. Она всегда хотела иметь какую-то гламурную роль. Это на самом деле смешно и очень драматично. Я думаю, что Меган будет шокирована, когда увидит это!

– рассказал Томас Маркл.



Меган Маркл в школьном спектакле ​/ The Sun



Меган Маркл разделась на сцене до трико​ / The Sun



Отец Меган Маркл показал ее новые фото / The Sun

В интервью Томас Маркл не обошел вопрос об отказе принца Гарри и Меган от королевских обязанностей. Это решение отец герцогини назвал "позорным и оскорбительным для королевы". Также он признался, что его дочь никогда не страдала от расизма, поэтому травля не может быть причиной такого важного шага супругов.

"Мне сложно поверить в версию с травлей. У Меган никогда не было проблем, связанных с ее расовой принадлежностью. Я думаю, что Британия более либеральная в этом смысле, чем США. Я не думаю, что ее запугивают именно на фоне расовой ненависти. Мне кажется, они чем-то обидели королеву Елизавету II и других членов семьи. Но отправиться жить в другую страну и продолжать служить Великобритании – не лучшая идея. Это никогда не сработает. Мне немного неловко и очень жаль королеву", – добавил Томас Маркл .

В конце беседы с журналистами отец герцогини признался, что представляет свою встречу с дочерью и внуком. "Я бы сказал ей: "Я люблю тебя, потому сядем, поговорим и разберемся в ситуации". Гарри, проснись! Прилетайте, увидимся и наконец все обсудим", – рассказал Томас Маркл.

Как известно, ранее Томас Маркл достаточно остро прокомментировал решение принца Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия. Он публично заявил, что герцоги "разрушают монархию". Уже второй раз отец герцогини призвал пару к беседе с ним, однако так и не получил ответа от принца Гарри и Меган Маркл.