Отец Меган Маркл согласился выступить против герцогини в суде, – СМИ

Пожалуй, герцогов Сассекских ожидает непростой год. Принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что хотят сложить свои королевские обязанности. Кроме этого, их ждет затяжная судебная волокита с журналистами, которые заручились поддержкой отца герцогини Томаса Маркла.

По данным The Daily Mail, отец герцогини Сассекской официально согласился поддержать журналистов и выступить в суде. Служители Фемиды выслушают его при рассмотрении процесса против Associated Newspapers. Таким образом Томас Маркл фактически станет на защиту прессы и даст показания против своей звездной дочери и зятя.

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Что известно о судебном иске?

В октябре 2019 года принц Гарри и Меган Маркл начали своеобразную войну с журналистами. Королевская чета подала сразу два иска в суд: на Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. По словам герцогов Сассекских, журналисты нарушили их права на конфиденциальность, опубликовав частное письмо Меган к ее отцу. За считанные дни все таблоиды распространили текст переписки. Принц Гарри был возмущен, так как представители СМИ исказили слова его любимой так, чтобы испортить ее имидж.

Томас Маркл решил объяснить судьям, как письмо попало в руки журналистов. Он является главным свидетелем в скандальном деле, возбужденном против газеты. Давать показания он должен в Высоком суде Англии и Уэльса.

В документах скандального иска говорится, что отец герцогини Сассекской несколько раз пытался наладить отношения с дочерью. Однако их общение значительно ухудшилось во время подготовки к королевской свадьбе с принцем Гарри. Тогда Томас Маркл позировал для журналистов с газетой с изображением пары и зарабатывал на их имени. Именно поэтому, по данным таблоидов, он не приехал на церемонию. Однако в документах суда говорится, что у него была запланирована операция.

После этого отец Меган Маркл дал множество резонансных интервью, в которых обвинял пару в игнорировании и даже угрозах. По словам Томаса, принц Гарри в сообщении даже не поинтересовался о его здоровье и обвинил в причинении вреда дочери. Это, по словам Маркля, "глубоко его ранило" и стало поводом для выступления в суде.