24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Отец Рианны переболел коронавирусом: как звездная дочь спасла ему жизнь

- Читати новину українською
Отец Рианны переболел коронавирусом / Instagram / @badgalriri

Несмотря на скандальные семейные отношения Рианна все же не оставила инфицированного коронавирусом отца на произвол судьбы. Узнав об осложнениях от недуга, звездная дочь прислала ему аппарат для искусственной вентиляции легких. Мужчина уверяет, что она спасла его от смерти.

66-летний Рональд Фенти для издания The Sun признался, что из-за прогрессирования коронавируса оказался на грани жизни и смерти. Он убеждает, что именно именитая дочь Рианна спасла его от летальных последствий COVID-19.

К теме Рианна пожертвовала 2 миллиона долларов жертвам домашнего насилия, пострадавшим на карантине

Рональд Фенти признался, что недавно тест на коронавирус показал положительный результат. Однако симптомы недуга были настолько мощными, что он даже не надеялся на выздоровление.

У меня горело тело и лицо от сильной температуры. Я опасался худшего. Я думал, что умру, честно,
– рассказал Рональд Фенти.

Узнав о смертельном диагнозе у отца, Рианна приобрела аппарат для искусственной вентиляции легких и направила его в Барбадос. Кроме материальной помощи, звездная дочка ежедневно связывалась с папой, чтобы узнать о его самочувствии. Именно эта поддержка была сверхважной для Рональда Фенти. Дочь столько для меня сделала, я очень люблю и ценю ее за это", – признался мужчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Две недели отец Рианны находился на лечении в изоляционном центре. А сейчас он самоизолировался в роскошном имении в районе Сент-Джеймс, которое в свое время получил от знаменитой и состоятельной дочери.

Напомним, что ранее 32-летняя поп звезда Рианна отдала собственных 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Свои средства она распределила на счета 5 организаций. Их направили на поддержку медицинских центров и закупку оборудования и защитной одежды, а также на ускорение тестирования в странах Гаити и Малави.

 
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Новости LifeStyle Рианна
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:42 Что делать на карантине, когда скучно: интересные идеи
Квітослава Туз
сегодня 11:23 Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
9 апреля 13:40 "Почему женщины убивают": что известно про 2 сезон популярного сериала
Юлія Михайлова
9 апреля 13:22 Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
Марта Вересюк
8 апреля 14:16 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз

Новости
Больше новостей