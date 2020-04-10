Отец Рианны переболел коронавирусом: как звездная дочь спасла ему жизнь

Несмотря на скандальные семейные отношения Рианна все же не оставила инфицированного коронавирусом отца на произвол судьбы. Узнав об осложнениях от недуга, звездная дочь прислала ему аппарат для искусственной вентиляции легких. Мужчина уверяет, что она спасла его от смерти.

66-летний Рональд Фенти для издания The Sun признался, что из-за прогрессирования коронавируса оказался на грани жизни и смерти. Он убеждает, что именно именитая дочь Рианна спасла его от летальных последствий COVID-19.

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Рональд Фенти признался, что недавно тест на коронавирус показал положительный результат. Однако симптомы недуга были настолько мощными, что он даже не надеялся на выздоровление.

У меня горело тело и лицо от сильной температуры. Я опасался худшего. Я думал, что умру, честно,

– рассказал Рональд Фенти.

Узнав о смертельном диагнозе у отца, Рианна приобрела аппарат для искусственной вентиляции легких и направила его в Барбадос. Кроме материальной помощи, звездная дочка ежедневно связывалась с папой, чтобы узнать о его самочувствии. Именно эта поддержка была сверхважной для Рональда Фенти. Дочь столько для меня сделала, я очень люблю и ценю ее за это", – признался мужчина.

Две недели отец Рианны находился на лечении в изоляционном центре. А сейчас он самоизолировался в роскошном имении в районе Сент-Джеймс, которое в свое время получил от знаменитой и состоятельной дочери.

Напомним, что ранее 32-летняя поп звезда Рианна отдала собственных 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Свои средства она распределила на счета 5 организаций. Их направили на поддержку медицинских центров и закупку оборудования и защитной одежды, а также на ускорение тестирования в странах Гаити и Малави.