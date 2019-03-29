Отказалась от украинского гражданства: звезда "Орла и решки" Жанна Бадоева поразила заявлением

Популярная телеведущая Жанна Бадоева, которая до 2016 года снималась в развлекательной программе "Орел и решка", удивила поклонников неожиданным заявлением. Звезда откровенно рассказала, что отказалась от украинского гражданства в пользу итальянского.

Об этом она рассказала в интервью журналистки Ирины Шихман. По словам Жанны Бадовоевой, она получила новое гражданство после того, как вышла замуж за львовского бизнесмена Василия Мельчинина, который родом со Львовщины. Точно неизвестно, когда экс-супруга Алана Бадоева третий раз пошла под венец.

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Я уехала из Киева ... Уже шестой лет. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира,

– рассказала Жанна Бадоева.

По словам телеведущей, ее возлюбленный сделал предложение, несмотря на итальянский закон о разводе. Согласно документу, который только 3 года назад перестал действовать в стране, после разрыва все имущество мужа, даже наследственное, переходит к жене.

"Закон был роскошный: при разводе все имущество переходило женщине. Даже если дети не являются его биологическими – мужчина должен был их обеспечивать. А если у него не было работы, то государство подыскивало ее, а все доходы автоматически переводило на счет женщины. 2 или 3 года назад закон отменили. Но это неправильно, потому что мужчины раздевают, забирают у него все", – поделилась Жанна Бадоева.

Телеведущая добавила, что в первые месяцы проживания в Италии ей сложно было привыкнуть к сортировке мусора, за отсутствие которой штрафуют. Кроме этого, Жанна Бадоева долго принимала все правила жизни европейцев, в частности, питания.

Что известно о личной жизни Жанны Бадоевой?



Телеведущая родом из Литвы. Первый ее брак был с журналистом, с которым она воспитывала сына Бориса. После разрыва отношений Жанна познакомилась с харизматичным клипмейкером и режиссером Аланом Бадоевым. Влюбленные поселились в Киеве, где на протяжении 9 лет супружеской жизни наслаждались буднями. У пары родилась дочь Лолита, однако даже это не спасло их отношения. В августа 2012 года Жанна и Алан Бадаев объявили о разводе.



После этого телеведущая долгое время работала в России, где велись съемки ее телепроекта. А после замужества с Василием Мельчининым поселилась в итальянском городе Падуя.