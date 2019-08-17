Откровенная Эмили Ратаковски снялась топлес на кровати: фото

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски стала популярной благодаря своей роскошной фигуре, которую девушка часто демонстрирует в сексапильных фотосессиях для глянцевых изданий и кампейнов. А иногда звезда может сняться обнаженной еще и в объективе своего мужа Себастьяна Бор-Макларда, о чем она сообщает в социальных сетях.

Новое откровенное фото Эмили опубликовала на своей странице в Instagram. Так, звезда позирует топлес в мидиюбке приглушенного розового оттенка собственного бренда Inamorata.

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Добавим, что звезда возвращает в тренд трикотажную одежду, выпустив собственную коллекцию одежды. На официальном сайте юбка от Ратаковски стоит 48 долларов и отлично сочетается с топом в тон.

На фото Эмили лежит на диване и, прикрывая грудь рукой, смотрит в камеру. Ее образ завершают стильные нюдовые босоножки на каблуке.

В подписи модель сообщила, что автором пикантного фото стал ее официальный муж Себастьян Бир-Маклард.



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Что известно об отношениях Эмили Ратаковски и Себастьяна Бир-Макларда?

27-летняя модель и актриса вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бор-Макларда в феврале 2018 года. Пара встречалась лишь несколько недель перед тем, как решились пойти под венец. Поэтому событие стало настоящей неожиданностью для поклонников пары и даже самих родителей модели, – о женитьбе она сообщила им, когда уже стала женой Бир-Макларда.

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На венчании Эмили Ратаковски появилась в непривычном для невесты наряде. Традиционное белое платье модель заменила горчичным костюмом от Zara и черной шляпкой. А в сети звезда иногда публикует совместные снимки с мужем, которые быстро становятся популярными.



Себастьян Бир-Маклард и Эмили Ратаковски​ / Instagram / @emrata



Себастьян Бир-Маклард и Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata