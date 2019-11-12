Откровенная жизни лондонского метро: фотограф показал редкие кадры 70-х годов

11 Читати новину українською
Станция Oxford Circus, 1978
Станция Oxford Circus, 1978 / Фото: Майк Голдвотер

Лондонское метро заработало в 1863 году и стало неотъемлемой частью ежедневного ритма жителей большого города. Фотограф Майк Голдвер в течение десяти лет – с 1970 по 1980 – путешествовал метрополитеном для разведки тайной подземной жизни. Что из этого вышло – Майк показал на уникальных кадрах.

Так, Майк Голдвотер следил за жизнью британцев в лондонском метро. На его черно-белых архивных снимках можно увидеть случайные поцелуи, развлечения, грусть и встречи.

Читайте также: Лондонская выставка платьев Dior побила рекорд: эксклюзивные фото и видео

Лондонское метро: фото Майка Голдвотера

Станция Moorgate, 1973 год

Станция King's Cross, 1972 год

Станция Northern Line, 1974 год

Станция Oxford Circus, 1978 год

Станция Holborn, 1978 год

Станция Northern Line, 1975 год

Станция Tottenham Court Road, 1977 год

Станция Holborn, 1978 год

Станция Piccadilly Circus, 1978 год

Станция Westbourne Park, 1979 год

 

blog_ava
Песков: Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но есть условие
сегодня
1386
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Лондон Новости культуры Великобритания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Золушка Грейс Келли: история одной принцессы
сегодня 15:38 Золушка Грейс Келли: история одной принцессы
Юлія Девда 1030
Энн Хэтэуэй – 37: пятерка впечатляющих фильмов актрисы, от которых невозможно оторваться
сегодня 11:40 Энн Хэтэуэй – 37: пятерка впечатляющих фильмов актрисы, от которых невозможно оторваться
Юлія Турелик 331
"Сиротский Бруклин": кино Эдварда Нортона с ним же в главной роли
сегодня 10:37 "Сиротский Бруклин": кино Эдварда Нортона с ним же в главной роли
Юлія Ліпенцева 59
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
11 ноября 20:02 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 836
Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": первый трейлер
11 ноября 19:35 Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": первый трейлер
Марина Джура 67
Новости
Больше новостей
Залиште відгук