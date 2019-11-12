Откровенная жизни лондонского метро: фотограф показал редкие кадры 70-х годов

Лондонское метро заработало в 1863 году и стало неотъемлемой частью ежедневного ритма жителей большого города. Фотограф Майк Голдвер в течение десяти лет – с 1970 по 1980 – путешествовал метрополитеном для разведки тайной подземной жизни. Что из этого вышло – Майк показал на уникальных кадрах.

Так, Майк Голдвотер следил за жизнью британцев в лондонском метро. На его черно-белых архивных снимках можно увидеть случайные поцелуи, развлечения, грусть и встречи. Читайте также: Лондонская выставка платьев Dior побила рекорд: эксклюзивные фото и видео Лондонское метро: фото Майка Голдвотера Станция Moorgate, 1973 год Станция King's Cross, 1972 год Станция Northern Line, 1974 год Станция Oxford Circus, 1978 год Станция Holborn, 1978 год Станция Northern Line, 1975 год Станция Tottenham Court Road, 1977 год Станция Holborn, 1978 год Станция Piccadilly Circus, 1978 год Станция Westbourne Park, 1979 год