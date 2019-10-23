Откровенно: 44-летняя Шарлиз Терон призналась, что никогда не хотела выйти замуж

Голливудская актриса Шарлиз Терон снялась для обложки глянцевого журнала Glamour, в интервью которому рассказала о личной жизни.

Знаменитость рассказывала во многих интервью о том, что мужчинам сложно с ней и все ее внимание уделяется воспитанию детей. По ее словам, она в течение многих лет отказывала в свиданиях и проводила время с усыновленными детьми: мальчиком Джексоном из ЮАР и девочкой Августой южноафриканского происхождения, которая родилась в США.

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В новом интервью для Glamour актриса призналась, что у нее уже давно не было отношений с мужчинами и она никогда не хотела выйти замуж.

"Я не вижу в этом проблемы и не испытываю сложностей. Мне кажется, люди слишком много думают об этом, особенно женщины", – пояснила Шарлиз.

Напомним, Терон в течение долгого времени была в отношениях с ирландским актером Стюартом Таунсендом. После него женщина встречалась с Шоном Пенном, с которым они впоследствии обручились. Однако свадьба так и не состоялась.

У меня всегда было осознание того, что все, что у меня есть, может когда-то закончиться. Есть некий момент, который может никогда больше не наступить. Я говорю своим детям, что не думаю, что они слишком малы, чтобы не понимать ценность того, что у них есть сейчас,

– сказала в интервью голливудская звезда.

Интересно то, что журнал Glamour представил также несколько других обложек. Для одной из них снялась 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг.