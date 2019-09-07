Откровенно: беременная Эшли Грэм в кружевном платье на вечеринке Harper's Bazaar Icons – фото

Plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро впервые станет мамой, посетила традиционную вечеринку Harper's Bazaar Icons, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Вечеринка прошла в пятницу, 6 сентября. Для события будущая звездная мама надела облегающее платье с прозрачной кружевной юбкой, в которой Грэм смело обнажила ноги.

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Дополнили образ знаменитости черные босоножки на невысоком каблуке и бесцветный лак для ногтей.

Напомним, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, а потому объявление о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, будет у звезды мальчик или девочка.



Эшли Грем / Getty Images

К образу стилисты Эшли сделали ей лаконичный макияж с легкими коричневыми стрелками и нюдовыми губами. Не менее ярко смотрел и обруч со стразами, который идеально подошел под платье модели.

На вечеринку Harper's Bazaar Icons пришло немало и других знаменитостей. Эшли Грэм также сфотографировалась с рэп-исполнительницей Saweetie и со знаменитой певицей албанского происхождения Биби Рексой, которая на днях отметила 30-летие.



Эшли Грем, реперша Saweetie, Биби Рекса / Getty Images



Эшли Грем / Getty Images